Turismo em MagéDivulgação

Publicado 18/04/2024 21:11

Magé - A Prefeitura de Magé através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos realizará a 1ª Conferência Municipal de Turismo (CMT). Como tema central “Magé linda Magé: Construindo o turismo local”, o evento acontecerá nos dias 28 e 29 de maio.

De acordo com o Decreto nº 3736/ 2024, caberá a 1ª Conferência Municipal de Turismo, debater os temas da 1ª Conferência Municipal de Turismo conforme programação a ser elaborada pela comissão organizadora e eleger os membros titulares e respectivos suplentes representantes da sociedade civil que comporão o plenário do Conselho Municipal de Turismo, nos termos do § 5º do artigo 26-A da Lei 2400/2018, para o biênio 2024/2026. E ainda, deverá elaborar e aprovar diretrizes que nortearão a construção do Plano Municipal de Turismo, a serem encaminhadas ao Conselho Municipal de Turismo.

As inscrições para conselheiros e eleitores iniciarão no dia 17 de abril até 10 de maio de 2024. As inscrições deverão ser feitas no formulário.

Para participar das reuniões preparatórios, o interessado deve se inscrever por meio de formulário.

Para se candidatar a conselheiros os eleitores devem participar de no mínimo duas reuniões preparatórias:

Reunião Presencial – 17 de abril de 2024 (Local: Edifício Golden Tower, Avenida Cel. João Valério, n° 241 – Centro, Magé, 6º andar – ás 17h)

Reuniões on-line (via Google Meet, o link será disponibilizado para os inscritos via whatsapp e e-mail)

19 de abril de 2024 às 19h

24 de abril de 2024 às 19h

26 de de abril de 2024 às 19h