Magé celebra 170 anos da estrada de ferro Mauá com atividades gratuitasGilson Costa Jr/Divulgação

Publicado 20/04/2024 16:38

Magé - Em homenagem aos 170 anos da primeira Ferrovia do Brasil, a Prefeitura de Magé através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, realizará um grande evento de comemoração. No dia 28 de abril das 14h às 19h, a Guia de Pacobaíba sediará uma programação repleta de atividades culturais para todas as idades.

O secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, reforçou que a comemoração tem uma relação estreita com a promoção turística e da preservação histórica da cidade e do país.

“É com grande felicidade e orgulho que estamos promovendo essa comemoração para a 1ª Ferrovia do Brasil, que faz parte da história do nosso país. Esse encontro marca mais um vez o nosso trabalho pela promoção do turismo histórico-cultural, além de valorizar a importância da Baixada Fluminense, e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de Magé”, afirmou.

Saiba a programação:

Abertura Exposição - Artesanato - Gastronomia

Boas Vindas Secretário Bruno Lourenço Carlito - A Estrada de Ferro Mauá

Apresentação Cultural O Patrimônio é de Todos Sec. Educação

Apresentação Cultural Oficina de pintura - Paulo Garro

Apresentação Cultural Roda de Capoeira

Apresentação Cultural Circo Robattini - 2 Palhaços - Mágico - Ventríloquo e Malabarista

Apresentação Cultural Chorinho de Magé

Encerramento

Conheça a história da Estrada de Ferro Mauá

A história da Estrada de Ferro Mauá começou em 1852 com o lançamento da pedra fundamental nas terras da fazenda do Fragoso, que pertenceu ao comendador Albino José de Siqueira, fazendeiro, político e chefe da Guarda Nacional, e contou com a presença da Imperatriz D. Tereza Cristina e do Imperador D. Pedro II, no extinto município de Estrela, atualmente território de Magé.

A Estrada de Ferro Mauá foi inaugurada no dia 30 de abril de 1854 e contou com os mais insignes políticos, nobres e fazendeiros da época. A ferrovia foi um marco na história econômica do Brasil, sendo a primeira estrada de ferro do Brasil e a terceira da América Latina.

Além do transporte da família imperial para a freguesia de São Pedro de Alcântara de Petrópolis – que se tornaria cidade apenas em 1857, emancipando-se de Estrela – a estrada de ferro foi utilizada para facilitar o escoamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba. Com o declínio do comércio do café e com a concorrência da Estrada de Ferro D. Pedro II, a E.F. Mauá sofreu prejuízos e foi progressivamente diminuindo o uso da locomotiva.

Em 1883, a E. F. Mauá é adquirida e o seu traçado atinge a serra acima com a E. F. Príncipe do Grão-Pará, sendo utilizada agora, principalmente, para transportes de passageiros. Com a virada dos séculos, o sistema ferroviário entra em crise frente aos investimentos realizados nas estradas e rodovias, sendo sinal da aposta do Governo Federal, principalmente a partir de 1950.

Em 1964, a E. F. Príncipe do Grão-Pará é desativada no trecho serra acima, sendo o trecho entre Guia de Pacobaíba e Vila Inhomirim interrompido na década de 1980. Atualmente, o traçado entre as estações de Piabetá e Vila Inhomirim estão sob controle da SuperVia e conserva o traçado e parte dos trilhos do século XIX.