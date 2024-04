Prefeitura de Magé convoca escolas de samba e bloco de enredo para reunião - Divulgação

Prefeitura de Magé convoca escolas de samba e bloco de enredo para reuniãoDivulgação

Publicado 24/04/2024 21:12

Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, realizará um diálogo colaborativo no dia 9 de maio, às 19h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Coronel João Valério nº 241 (6º andar), no Centro de Magé.

Com o tema "Resgate do Carnaval Tradicional de Magé", a reunião visa o resgate da cultura tradicional do carnaval mageense, reconhecido anteriormente como o segundo melhor do estado do Rio de Janeiro.

“As escolas de samba desempenham um papel vital na preservação da cultura, promoção da inclusão social e fortalecimento da identidade local em Magé. Elas atuam em diversas frentes importantes na comunidade, como a preservação da cultura popular, a inclusão social, o desenvolvimento socioeconômico, o turismo e a identidade cultural. Assim como em muitas outras cidades brasileiras, é extremamente necessário ouvir e valorizar as escolas de samba de Magé”, afirmou Márcio Lopes, subsecretário de Cultura.