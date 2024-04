Magé sedia Encontro Regional de Empreendedores - Divulgação

Publicado 25/04/2024 19:51

Magé - A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda realizou na manhã desta quinta-feira (25), através da Casa do Empreendedor, o ‘Encontro Regional de Empreendedores da Baixada Fluminense’, voltado para gestores e colaboradores das Salas do Empreendedor da Baixada II.



Com uma programação especial e diversos temas relevantes, o público presente acompanhou uma palestra ministrada por um consultor especialista do Sebrae que destacou a importância das compras públicas, fornecendo informações valiosas sobre esse processo e como aproveitar as oportunidades existentes nesse campo. Além disso, foi discutido o regime de Microempreendedor Individual (MEI), esclarecendo dúvidas e fornecendo orientações para aqueles que desejam aderir a esse modelo de negócio.

Outro momento marcante do evento, foi o reconhecimento da importância das habilidades comportamentais no mundo dos negócios. Também foi abordado na palestra as "soft skills" com foco na qualidade de atendimento, estratégias para aprimorar a comunicação, empatia, resolução de problemas e outras competências essenciais para proporcionar um atendimento de excelência para nossos clientes.



"Este evento é um momento único, repleto de aprendizado e troca de experiências. É uma grande satisfação ter a Casa do Empreendedor de Magé como sede desse encontro regional. Fomos reconhecidas como referência no estado, a instituição conquistou o selo ouro em qualidade de atendimento, o que comprova o compromisso e a excelência dos serviços prestados", disse Ariana Filadelfo, coordenadora da Casa do Empreendedor.