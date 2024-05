Alunos da rede municipal de Magé participam de projeto pioneiro - Divulgação

Publicado 03/05/2024 20:01

Magé - Na sua quarta edição, o Orçamento Participativo, projeto pioneiro do governo atual, a população de Magé tem ajudado a Prefeitura a definir o que será feito nos distritos e na cidade no novo ano. E não será diferente em 2024.



A quarta edição do orçamento participativo vem acontecendo nas escolas ao longo de todo o mês de maio, como ação educativa para os cidadãos do amanhã. As escolas municipais Doutor Francisco Rondinelli e Parque Boneville já receberam o projeto nesta semana. A ação abordou com alunos do 5º ao 9º ano.



O subsecretário de Planejamento e Orçamento, Bruno Rocha, falou um pouco sobre a iniciativa.

“É um projeto muito importante que a prefeitura vem trazendo para as escolas, conscientizando os alunos sobre o cuidado com o orçamento quanto aqui no poder executivo nos gastos públicos”, disse Bruno Rocha.



Foram distribuídas notas em papel que foram o orçamento da turma, em seguida aconteceu uma votação sobre tudo que a escola está precisando com o intuito de ensinar os alunos como funciona uma votação para o bem da maioria, entender como funciona a organização e divisão da verba pública com a ajuda da população, além de que a partir da troca de ideias e opiniões com os colegas puderam aprender a respeitar os pensamentos dos outros amigos.



“Falamos também sobre a importância de participarem da votação do orçamento da nossa cidade, que mesmo sendo curto é importante que eles participem para que saibam o que é prioridade para cada um”, finalizou o subsecretário.