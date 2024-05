Magé celebra Dia do Trabalhador com show de Alceu Valença - Divulgação

Publicado 02/05/2024 23:23

Magé - A noite de 1º de maio foi de festa e reconhecimento em Magé. A Prefeitura de Magé, por intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos e da Secretaria de Trabalho e Renda, realizou uma grande celebração em homenagem ao Dia do Trabalhador. O evento, que aconteceu na Avenida Coronel João Valério, no Centro, reuniu mais de 10 mil pessoas e contou com shows de artistas locais e do renomado cantor Alceu Valença.

A programação iniciou às 17h com a apresentação do cantor Fanuel, animando o público presente. Em seguida, ocorreu a cerimônia de premiação do “Funcionário do Ano”, reconhecendo servidores municipais que se destacaram em suas áreas de atuação. A iniciativa demonstra a valorização da Prefeitura de Magé pelo trabalho de seus colaboradores.



Após a homenagem aos servidores, o palco foi tomado pela energia contagiante de Alceu Valença. O ícone da MPB apresentou seus maiores sucessos, interagindo com o público e levando a plateia ao delírio. Canções como "Anunciação", "La Belle de Jour" e "Morena Tropicana" foram entoadas em coro, criando uma atmosfera de alegria e celebração. O evento teve ainda os shows dos cantores Serginho Oliva, do DJ Anderson Vidal e Rômulo Loves.

“É uma alegria imensa poder proporcionar essa festa para os trabalhadores mageenses. Essa é uma forma de reconhecer e valorizar aqueles que contribuem diariamente para o desenvolvimento da nossa cidade”, expressou o prefeito Renato Cozzolino.



A vice-prefeita Jamille Cozzolino também destacou a importância da celebração.

“O Dia do Trabalhador é uma data muito importante, pois homenageia aqueles que movem a nossa cidade. Estamos muito felizes em poder celebrar juntos essa data tão especial”, destacou.



Fernando Cozzolino, secretário de Trabalho e Renda, ressaltou o papel da pasta na valorização do trabalhador.

“A Secretaria de Trabalho e Renda está sempre buscando implementar políticas públicas que valorizem o trabalhador e gerem mais oportunidades de emprego e renda para a população de Magé”.

A Festa do Trabalhador em Magé foi um sucesso absoluto, proporcionando momentos de lazer, cultura e reconhecimento aos trabalhadores da cidade. A iniciativa do governo municipal demonstra o compromisso com a valorização do trabalhador e o desenvolvimento de políticas públicas que promovam o bem-estar e a qualidade de vida da população.