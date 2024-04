Prefeitura promove III seminário de patrimônio cultural de Magé - Divulgação

Publicado 29/04/2024 17:48

Magé - A valorização cultural e do patrimônio existente no município avançou. Para que as metas continuem sendo alcançadas, a Prefeitura de Magé, por intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, promoveu nos dias 25 e 26 de abril o III Seminário de Patrimônio Cultural, no CIEP Brizolão 441 Mané Garrincha, em Pau Grande.



Os dois dias de evento contaram com a participação de jovens estudantes vestibulandos, estudantes de graduação, mestrado e doutorado, pesquisadores locais e demais interessados pela temática do patrimônio cultural, história, geografia, antropologia, museologia e políticas culturais.



Realizado, pela primeira vez de forma presencial, o Seminário abordou a temática da herança indígena e africana mageense. Com o tema "Rios e Caminhos da Baixada Fluminense", o evento também destacou a riqueza histórica compartilhada pelas cidades que compõem esta região, ressaltando sua importância para a nossa identidade cultural.



O secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, declarou a importância do seminário.

“Acho que o maior legado que podemos deixar para a posteridade é o legado do conhecimento. O conhecimento sempre será libertador e dará autonomia às pessoas. O objetivo do seminário é exatamente esse, trazer conhecimento sobre a história de Magé, a ancestralidade, a realidade onde nossa história foi construída para além do que nos foi contada de maneira popular”, contou.



A aluna do CIEP Brizolão 441 Mané Garrincha, Luiza de Andrade, que realiza iniciação científica, participou dos dois dias do evento. Para a estudante, o seminário foi uma oportunidade para ampliar os conhecimentos e debater novas ideias para o município.



“Eu vim participar do seminário porque acho extremamente importante, já que muitas pessoas não conhecem a história da nossa cidade. E essa foi uma oportunidade para conhecer sobre a cidade e debater com os palestrantes”, disse.



Durante o evento, também ocorreu a assinatura do protocolo de intenção entre os pesquisadores Glaucia Aparecida Sene (UERJ), Marcos André de Souza (Museu Nacional/UFRJ) e Philippe Moreira (PUC-Rio) juntamente com a Secretaria de Cultura, visando uma cooperação técnico-científica e cultural, que prevê um rico intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências em Patrimônio Cultural, história, geografia e arqueologia.



“É uma alegria muito grande começarmos esse novo projeto porque poderemos trazer alunos, também da região, para participar das pesquisas e do projeto juntamente com outros pesquisadores”, contou a arqueóloga da UERJ, Glaucia Malerba.



O professor do Museu Nacional, Marcos André Torres, declarou a importância da parceria para os alunos interessados em Arqueologia.



"Sou professor do Museu Nacional e será uma grande chance para contribuirmos porque temos um programa de pós-graduação em Arqueologia. Temos o máximo interesse em orientar estudantes interessados em Arqueologia, aqui em Magé e de outras regiões também, para que possamos formar pessoas prontas para pensar no passado. Estou muito feliz com essa parceria porque será uma grande oportunidade", confirmou o professor.