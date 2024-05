Águas do Rio vai oferecer serviços para moradores de Magé no sábado (4) - Divulgação

Publicado 03/05/2024 20:08

Magé - A Águas do Rio vai promover mais uma edição de atendimento itinerante nos condomínios Lírios e Lotus. A ação acontecerá no próximo sábado (04/05), das 9h às 16h. O público poderá comparecer à Rua Pará, nº 850, Vila Esperança, próximo à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Magé, e aproveitar as condições especiais dos serviços oferecidos pelas equipes da concessionária.



Além de atendimentos e vistorias, profissionais estarão aptos a realizarem o cadastro das famílias na Tarifa Social, atualização de dados, solicitação de instalação de hidrômetros, renegociação de débitos, entre outros serviços. Com mais de 830 moradores nos condomínios, a iniciativa visa não apenas atender às necessidades imediatas dos clientes, mas também estabelecer uma relação de confiança e comprometimento com a comunidade.



"Estamos comprometidos em proporcionar o melhor atendimento para os moradores de Magé, fortalecendo nossa missão de levar dignidade e qualidade de vida para todos. Essas ações reforçam a facilidade que estamos trazendo aos que precisam negociar dívidas e buscar outros serviços, proporcionando oportunidades de regularização e acesso facilitado ao saneamento básico", compartilhou Ricardo Batista, supervisor Comercial da Águas do Rio.



Na última semana (27), moradores dos condomínios foram beneficiados com uma ação de atendimento itinerante promovida pela Águas do Rio, proporcionando melhorias e acesso a serviços essenciais. A iniciativa, realizada nos condomínios, no bairro Vila Esperança, em Magé, contou com a participação ativa da população e trouxe resultados positivos para a comunidade.



Edileuza Josefa, de 70 anos, residente no condomínio há 3 meses, compartilhou sua experiência e satisfação com os serviços prestados.

“Aproveitei que os funcionários estavam aqui no prédio e vim trocar a titularidade da minha conta. Gostei muito do atendimento e da facilidade de não precisar ir até a loja”, comentou.



Enquanto isso, a moradora recém-chegada ao condomínio, Ieda da Silva, de 66 anos, ressaltou a transformação em sua qualidade de vida desde a regularização do fornecimento de água.

“Antes, eu tinha uma preocupação constante porque não tinha água na outra casa onde eu morava, era um sufoco manter a rotina. Era preciso comprar água mineral e, muitas vezes, tínhamos que tomar banho com ela. Agora, vivo melhor com minha família e não gastamos mais tanto dinheiro”, expressou a aposentada.



Os condomínios foram construídos entre 2017 e 2018 e aguardaram a liberação total dos imóveis, que só se concretizou após a inauguração da ETA Magé, promovida pela Águas do Rio, em 2022. Desde então, cerca de 65 mil moradores da cidade foram beneficiados, evidenciando o compromisso da empresa com o bem-estar da população.