Gripe de quilombo em Magé veste Dhu Morais em peça na Zona Sul do Rio - Reprodução

Publicado 06/05/2024 17:35

Magé - Tem moda mageense nos palcos do teatro da Zona Sul do Rio. A grife GboGboAso, do Quilombo Quilombá, em Bongaba, fez o figurino da atriz Dhu Moraes para o espetáculo em cartaz "O canto da Dhu", no Teatro dos Quatro, na Gávea. A peça é uma celebração aos 44 anos de carreira da artista, que pela primeira vez está protagonizando um show solo e inédito, com roteiro e a direção voltados para as músicas que fizeram parte da sua história.



"Para nós, é uma honra e prazer fazer esse figurino para uma artista do quilate da Dhu. Nossa marca tem o objetivo de empoderar a moda afro no resgate dos valores civilizatórios sucumbidos desde a colonização devido à aculturação sofrida", conta Paulo José dos Reys, o Pai Paulo de Ogum, idealizador e diretor-executivo da marca de roupas , além de presidente de honra do Quilombo.

O figurino recebeu elogios do ator Marcos Caruso em postagem nas redes sociais:

"O que foi aquela volta com aquele vestido deslumbrante?", escreveu.

Além da grife, o Quilombo Quilombá conta com diversas atividades, como a capoeira, o maculelê e a gastronomia típica.