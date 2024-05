Magé receberá Festival Sesc de inverno em julho - Divulgação

Publicado 10/05/2024 17:23

Magé - O deputado Vinicius Cozzolino conseguiu junto à Fecomércio a vinda do Festival SESC de Inverno para Magé. O evento está programado para os dias 13 e 14 de julho e promete oferecer uma variedade de shows de artistas nacionais, além de opções de entretenimento e lazer. A iniciativa visa impulsionar o turismo local e estimular a economia da região.

"Magé merece um evento de grande porte e, como deputado estadual, tenho trabalhado para trazer recursos, programas, projetos e eventos relevantes para nossa cidade. Desde o ano passado, venho dialogando com a Fecomércio sobre a realização desse evento, que é reconhecido em todo o estado. Estamos muito felizes com a notícia de que nossa cidade será contemplada", comentou Vinicius Cozzolino.

A Prefeitura de Magé está atualmente finalizando a programação artística em colaboração com a Fecomércio, bem como definindo o local do evento. Além disso, o município receberá o BiblioSesc, uma biblioteca itinerante que oferecerá uma ampla seleção de livros para adultos e crianças, juntamente com uma programação rica em atividades, como narração de histórias, empréstimo de livros e oficinas. Esta iniciativa visa abrir as portas para um mundo mágico, cheio de possibilidades, e contribuir para o desenvolvimento de futuros cidadãos.