Renato Cozzolino - Divulgação

Renato CozzolinoDivulgação

Publicado 10/05/2024 12:07

Magé - A Escola Municipal de Governo, instituída pela Lei Nº 2912/2024 e vinculada à Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura de Magé, assume um papel de destaque na implementação de medidas voltadas para o aperfeiçoamento, inovação, qualificação e atualização dos servidores públicos, alinhadas com as demandas da sociedade civil.

Jamile Cozzolino Divulgação

A Escola atuará no planejamento, execução e avaliação de atividades relacionadas à formação, à atualização e ao desenvolvimento dos servidores municipais e demais interessados, visando promover o melhor desempenho e eficiência dos servidores, bem como o desenvolvimento de habilidades. Para isso, irá oferecer uma ampla gama de cursos, tanto presenciais quanto online (EAD), mantendo seu conteúdo atualizado e introduzindo novos cursos focados em capacitação, gestão por competência e aprimoramento dos servidores públicos.

Vinicius Bastos Divulgação

O evento de lançamento da Escola de Governo será realizado no dia 14 de maio, reunindo líderes municipais, servidores públicos e especialistas em administração pública. Aguardamos com entusiasmo a oportunidade de compartilhar ideias, discutir estratégias e fortalecer parcerias em prol do aprimoramento contínuo da gestão pública municipal. Com uma programação dinâmica, incluindo painéis onde os palestrantes realizarão um bate-papo informativo e dinâmico, o evento de lançamento será um marco fundamental na jornada rumo a uma administração mais eficiente, transparente e orientada para o serviço público de qualidade.

Vinicius Cozzolino Divulgação

Palestrantes Confirmados:

• Renato Cozzolino (Prefeito);

• Jamille Cozzolino (Vice-Prefeita);

• Vinicius Cozzolino (Deputado Estadual);

• Vinicius Bastos (Secretário de Governo);

• Francisco Bosco (Jornalista e Doutor em Teoria Literária);

• Victor Saraiva (Reitor do IFF);

• Valdeck Ferreira (Presidente da Câmara dos Vereadores);

• Bruno Saadi (Coordenador de Integridade da Prefeitura do Rio de Janeiro);

• Vitor Moreira (Juiz de Direito).