Magé sedia II Fórum temático da Câmara de Agricultura e Pesca do ConlesteRômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 13/05/2024 18:26

Magé - Agricultura e pesca em destaque na cidade. Dessa vez, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, em parceria com o Conleste, promoveu o II Fórum Temático da Câmara Técnica de Agricultura e Pesca do Conleste. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Magé.



Com o tema ‘Agregação de valor nas cadeias produtivas agrícolas’, o evento contou com um painel temático e uma apresentação especial do evento Rio Mais Agro e teve como objetivo transferir conhecimento, integrar as políticas públicas dos municípios que fazem parte do consórcio e fomentar o desenvolvimento da Agricultura na nossa região. A vice-prefeita Jamille Cozzolino marcou presença no evento.

“É um momento de grande importância pra nossa cidade, que está avançando grandiosamente na agricultura e na pesca. Estamos honrados por nossa cidade sediar o evento”, contou.



A secretária de Agricultura Sustentável e Defesa dos animais Karolayne Pires declarou a importância do evento.

“Foi uma oportunidade única de debatermos e dialogarmos sobre avanços nos setores de Agricultura e Pecuária em nosso município, conseguindo viabilizar e colocar em prática os projetos discutidos e os planos abordados neste evento”, disse.



O evento foi transmitido pelo canal da Prefeitura no YouTube e também está disponível para quem desejar assistir depois na página.