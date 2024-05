Inscrições abertas para Semana da Diversidade Cultural de Magé - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 16/05/2024 18:21

Magé - Magé segue promovendo ações voltadas à representação cultural no município. E para celebrar o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, a Prefeitura de Magé através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos realizará a 2ª edição da Semana da Diversidade Cultural, nos dias 21,22 e 23 de maio, no Colégio Estadual José Veríssimo em Raiz da Serra.



A programação especial será repleta de rodas de conversa, palestras e intervenções musicais e culturais que visam promover a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural local. As inscrições estão abertas no site da Prefeitura.



“A Semana da Diversidade Cultural proporciona momentos de intercâmbio entre as diversas manifestações culturais presentes em nossa região. Acreditamos que essa iniciativa será uma oportunidade única para que todos possam conhecer e apreciar a riqueza das diferentes culturas que coexistem em nosso município”, afirmou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.

1° dia – 21/05 – 17h às 20:30h17h – Abertura17:30 – Palestra: Por que falamos de DIVERSIDADE?Palestrante: Benny Briolly – Vereadora de Niterói e primeira Travesti eleita no Estado do Rio – PSOL.19:30h – Atração Musical para encerramento do primeiro dia. Artista: Igor (Fundação).2º dia – 22/05 – 09h às 17h09h – Palestra: O papel dos Povos de Terreiro na proteção da diversidade bioculturalPalestrante: Babalorixá Lucas Minervino – Ilé Axé Omin10h – Palestra: Cultura e PeriferiaPalestrante: Alberto Rodrigues – Produtor cultural, músico, comunicólogo, palestrante, ativista sociocultural. É idealizador e coordenador do Grupo Acesso Cultural. Autor dos livros “Pensamentos A.Ro”, “Minha Pele” e “Da Terra”, colunista do Jornal Daki. Tem atividades importantes fora do município como a coordenação e idealização do Prêmio Escritas Pretas e ABLA Pretas e Originárias (Aquilombamento Brasileiro de Letras e Artes Pretas e Originárias). Em 2023 foi convidado para ser o curador e autor da publicação literária promocional do Monumento à Diáspora em São Luís/MA.11h – Palestra: Indígenas em contexto urbanoPalestrante: Sérgio Ricardo – Ecologista, gestor ambiental e produtor cultural.13h – Palestra: O espaço para população LGBTQIAPN+ no mercado de trabalhoPalestrantes: Cintia Machado – Coordenadora da Atenção Primária de Saúde.Lázara A. R. Penedo – Coordenadora do Programa Saúde com Liberdade.Renan Gomes de Moura – Doutor (2022) e Mestre (2017) em Administração pela Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO). Especialista (2014) em Gestão de Competências e Talentos Humanos e Bacharel (2012) em Administração pelo Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). Atualmente, está como docente permanente dos cursos de Mestrado e Doutorado em Humanidades, Culturas e Artes (PPGHCA) e Mestrado e Doutorado em Administração (PPGA) da Universidade do Grande Rio. Atua com pesquisas na área de Estudos Organizacionais com foco nos seguintes temas: Gênero e Sexualidade; Raça e Etnia; Perspectivas e Epistemologias Afrocentradas em Estudos Organizacionais.14h – Palestra: Acolhimento e Saúde Mental da população LGBTQIAPN+Palestrante: Niel Athayde – Psicólogo e Coordenador Geral do CAPS – Magé.15h – Palestra: Feminismo, Assédio e Violência de gêneroPalestrante: Natasha Cozzolino, Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Católica de Petrópolis e MBA em Gestão de Projetos pela Universidade Anhanguera, Formanda em Pós Graduação de Conciliação e Mediação de Conflitos, Terapeuta Holística com ênfase em tratamentos psicossomáticos, Dra. Honoris Causa pela FATEC/ASBRAC, Vice Presidente da Comissão Contra Intolerância Religiosa da OAB Magé/ Guapimirim, gestora do escritório de Advocacia A.Freitas Advogados Associados. Tem como foco o estudo sobre o empoderamento feminino e os direitos que devem ser aplicados no dia a dia para garantir a liberdade de todas as mulheres e as diferenças latentes entre os tratamentos, trabalhos e valores aplicados para homens e para mulheres.16h – Encerramento com Aimê Braz.3° dia – 23/05 – 17h às 20:30h17h – Abertura17:30 Roda de Conversa: Educar para a diversidadeMediação: Andreza Lima e Josiane Mezavilla.Convidados: Wagner Baião, Ana Carolina Lins e Maria Cecília Paixão – SME.19:30 – Coffee Break e Show de Encerramento com Cassiano.