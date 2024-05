Magé terá tapede de Corpus Christi com mais de 1 Km - Divulgação



Publicado 17/05/2024 16:51

Magé - O feriado de Corpus Christi está chegando e a festividade tem se tornado cada vez mais tradicional em Magé. A cidade confeccionará pelo segundo ano consecutivo o maior tapete da Baixada Fluminense, sendo o segundo maior do estado do Rio. A Paróquia São Nicolau de Suruí ornamentará 1,3km para a procissão e celebração, que no ano passado foram declaradas Patrimônio Cultural Imaterial da cidade (Lei 2781/23).

“Na solenidade Corpus Christi é tradição a ornamentação do trajeto de procissão com um lindo tapete feito com pó de serragem, sal grosso, pó de café, casca de ovo e outros materiais. É uma maneira de darmos a devida importância para a maior demonstração pública de fé na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, que passa visitando e abençoando o seu povo”, explicou o Padre Egnaldo Lima, pároco da Igreja de São Nicolau.

“A diversidade cultural de Magé está intrinsecamente ligada à sua diversidade religiosa. O tapete de Corpus Christi de Suruí é uma iniciativa católica que bem exemplifica essa diversidade, trazendo beleza a uma das datas mais tradicionais do calendário cristão, por isso decidimos incluir como patrimônio da cidade”, salientou Bruno Lourenço, secretário de Cultura, Turismo e Eventos.

O tapete será formado por 433 quadros com 2m de largura e 3m de comprimento cada. O início será no morro da tricentenária Igreja São Nicolau, onde a marcação e a confecção começarão no dia 29 de maio à noite. A partir das 5h do dia 30 de maio será montado o restante do tapete pelas ruas da cidade a partir da descida do morro da Igreja de São Nicolau, sendo concluído na Capela Nossa Senhora Aparecida (Av. Isabel de Paula). Para a montagem e procissão as ruas Avenida Isabel de Paula, Capitão José de Paula e Coronel José do Amaral serão fechadas na quinta-feira.

“Em nossa Paróquia os trabalhos para a montagem do tapete começam um mês antes da solenidade. Os paroquianos juntam os materiais e as famílias fazem o cadastro para fazer os desenhos em conjunto com as pastorais e movimentos. É um momento de unidade”, concluiu o padre.

A solenidade terá início com o Tríduo em preparação nos dias 27, 28 e 29 de maio. No dia 30, a celebração da Santa Missa será às 15h, no Centro Pastoral, seguida da procissão pelas ruas do distrito até o palco na Avenida Isabel de Paula, onde será realizada a Benção do Santíssimo Sacramento. Quem desejar ajudar com doações de materiais ou na montagem pode entrar em contato com a Paróquia através do whatsapp (21) 98010-4180 ou (21) 98563-5979.