Magé celebra Dia do Trabalhador com show de Alceu Valença - Divulgação

Magé celebra Dia do Trabalhador com show de Alceu ValençaDivulgação

Publicado 23/05/2024 19:26

Magé - No dia 9 de junho, Magé completa 459 anos de muita história e a festa será celebrada entre os dias 6 a 9 de junho com uma programação com Leo Santana, Filipe Ret, Mari Fernandez. Para regulamentar a comercialização de comidas, bebidas e brinquedos, a Prefeitura de Magé divulgou um edital simplificado com todas as regras e disposições.

As inscrições serão realizadas a partir desta sexta-feira (24) até (28/05) através do site da Prefeitura (mage.rj.gov.br.). Para realizar a inscrição os requisitos necessários são: cadastro de Pessoa Física ou MEI, ser morador de Magé e já atuar como vendedor ambulante. Devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.

A escolha dos contemplados respeitará a ordem de inscrição e será divulgada na conta oficial de Instagram da Prefeitura de Magé, às 14 horas do dia 29 de maio. No dia 04 de junho, às 14 horas, todos os selecionados deverão comparecer ao local do evento, para realização de visita técnica e delimitação dos espaços.