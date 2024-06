Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, em Magé - Divulgação

Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, em MagéDivulgação

Publicado 04/06/2024 18:36

Magé - Um caminho repleto de história e fé é o que os turistas encontram ao visitar a rota turística religiosa "Caminho das Centenárias" em Magé. A rota acaba de ser declarada Patrimônio Imaterial Cultural do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei 10.397/2024, de autoria do deputado Vinicius Cozzolino.



“O turismo em Magé é forte, e o 'Caminho das Centenárias' destaca a importância histórica e religiosa da cidade. Declarar essa rota como patrimônio é reconhecer seu valor. Tenho certeza de que mais pessoas conhecerão o turismo religioso do nosso município, e consequentemente, a economia local será fomentada”, afirma Cozzolino.

Interior da Igreja São Nicolau, em Magé Divulgação



A rota transporta seus visitantes ao período colonial, apresentando grandiosos templos católicos centenários, com fachadas suntuosas e interiores deslumbrantes. São 15 igrejas com idades entre 102 e 426 anos: Matriz Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba, Ruínas da Capela Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, Ruínas da Igreja Velha de Pedra (Sant’Anna), Igreja Matriz São Nicolau, Capela Nossa Senhora da Conceição de Capela de Sant’Anna, Capela Nossa Senhora dos Remédios, Capela de Santo Aleixo, Capela São Francisco do Croará, Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, Capela de Nosso Senhor do Bonfim, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Capela Sant’Anna e Capela de São Sebastião.



Com a declaração de patrimônio, o Poder Executivo poderá celebrar parcerias ou convênios com organizações não governamentais, empresas públicas ou privadas, para a divulgação e manutenção da rota. A rota transporta seus visitantes ao período colonial, apresentando grandiosos templos católicos centenários, com fachadas suntuosas e interiores deslumbrantes. Sãocom idades entre 102 e 426 anos: Matriz Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba, Ruínas da Capela Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, Ruínas da Igreja Velha de Pedra (Sant’Anna), Igreja Matriz São Nicolau, Capela Nossa Senhora da Conceição de Capela de Sant’Anna, Capela Nossa Senhora dos Remédios, Capela de Santo Aleixo, Capela São Francisco do Croará, Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, Capela de Nosso Senhor do Bonfim, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Capela Sant’Anna e Capela de São Sebastião.Com a declaração de patrimônio, o Poder Executivo poderá celebrar parcerias ou convênios com organizações não governamentais, empresas públicas ou privadas, para a divulgação e manutenção da rota.