Magé celebra aniversário com shows de Léo Santana, Thiaguinho e maisDivulgação

Publicado 07/06/2024 17:42

Magé - A festa de aniversário dos 459 anos de Magé continua. Todas as atividades são abertas ao público e um site especial (mage.rj.gov.br/aniversario) indica toda a programação de shows com Léo Santana, Filipe Ret, Mari Fernandez e Thiaguinho, mais 13 artistas locais, além da participação de diversos talentos da cidade no palco montado na Arena Magé, em Bongaba, que será aberto a partir das 18h até domingo (9).

“A festa do aniversário de Magé se tornou referência e tradição para a região e tem um grande impacto na economia da cidade, movimenta diversos setores como vestuário, de alimentação, beleza, transporte, até serviços informais como o de cuidadores de crianças e idosos, além dos empregos diretos e indiretos. E temos essa responsabilidade de fomentar atraindo esse formato de investimento que também dá visibilidade à cidade”, analisa o prefeito Renato Cozzolino.

A Arena traz novidades nesta edição. Quem for para a área de shows vai conhecer mais do artesanato, da gastronomia, da agricultura, entre outras manifestações típicas de Magé no Pavilhão Cultural, uma estrutura inédita na festa.

Mais um avanço estrutural que a Prefeitura implantou para este aniversário é o palco PCD, uma área exclusiva para cadeirantes com plataforma num nível elevado para possibilitar que esse público também acompanhe os shows, com direito a um acompanhante. Esse setor terá acesso diferenciado com passarela. Intérpretes de Libras também estarão no palco.

A programação também inclui eventos diurnos como o Magé BBQ Festival, feira gastronômica que conta com 15 estações entre proteínas, cervejas artesanais, drinks, sobremesas, oficinas infantis e bar, nos dias 8 e 9 de junho das 11h às 17h. Sábado, dia 8 de junho às 9h, a Arena Magé será o ponto de encontro do Desfile Cívico de Cavalos que foi realizado pela primeira vez no ano passado, reunindo diversas comitivas.

Já no dia do aniversário, 9 de junho, terá na programação a Missa Campal em celebração ao Dia de São José de Anchieta e de Ação de Graças pelos 459 Anos de Magé, no Poço Bento às 10h, e ainda o Desfile Cívico dos alunos da rede municipal de ensino que vai contar com a participação da Companhia Musical da PMERJ. A programação oficial está prevista até o dia 15 de junho, com o Casamento Comunitário no Morro do Bonfim às 10h.

Durante os dias de shows, a Arena Magé estará recolhendo doações para as vítimas dos alagamentos no Rio Grande de Sul. Quem for curtir o evento pode ajudar com água, materiais de limpeza, materiais de higiene incluindo absorventes, fraldas infantis e geriátricas, alimentos não-perecíveis, ração para animais, brinquedos, colchões, roupas de frio e cobertores.