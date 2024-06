OAB-RJ inaugura Casa da Advocacia em Piabetá, Magé - Divulgação

Publicado 13/06/2024 16:52

Magé - Ótima notícia para a advocacia da Baixada Fluminense. A Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) inaugurou, na tarde desta quinta-feira (13/06), a Casa da Advocacia Dra. Lais de Miranda Tavares, em Piabetá, Magé. A unidade é fruto de uma parceira entre a OAB-RJ e a Prefeitura de Magé, que cedeu o imóvel, localizado no 1º módulo da rodoviária de Piabetá, no Parque São Jorge.



A nova Casa da Advocacia conta com quatro estações de trabalho para peticionamento eletrônico, dois escritórios digitais, um auditório para 70 pessoas, além de espaço para realização de workshops e coworking, distribuídos numa área de 132 m². Nela, advogados da região poderão fazer peticionamento, atender clientes, participar de audiências, realizar eventos, entre outras atividades profissionais.

"É um sonho realizado, mais uma grande conquista para a advocacia do nosso estado. A nossa prioridade na OAB tem que ser as subseções, a advocacia que mais precisa do nosso auxílio e da nossa estrutura. Nós temos que investir nas subseções dando estrutura, oferecendo palestras de qualidade. Esse auditório será um centro cultural jurídico de Magé. Vamos fazer workshops da Mentoria aqui, cursos da Escola Superior da Advocacia. Vamos movimentar a área jurídica aqui em Magé, transformar isso aqui num polo de debates jurídicos relevantes", comentou Ana Tereza Basilio, vice-presidente da OAB-RJ.