Magé realiza Dia D de vacinação contra a pólio neste sábadoDivulgação

Publicado 12/06/2024 18:49

Magé - Os pequenos mageenses já tem um encontro marcado com o Zé Gotinha neste sábado (15), na Campanha de Vacinação contra a Poliomielite. Os pais e responsáveis devem levar as crianças até os 4 anos 11 meses e 29 dias na unidade de saúde mais próxima no horário entre 8h e 17h, junto com a caderneta de vacinação.



Unidades de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e o Centro de Imunização estão preparados para essa missão.



Os mutirões do Dia D tem a missão de reduzir o quantitativo de crianças não vacinadas e, assim, reforçar medidas para a erradicação da doença. A secretária de Saúde de Magé, Larissa Storte, destaca a importância da imunização.

“Graças à vacinação, a poliomelite não faz mais parte do nosso cenário epidemiológico no nosso país desde 1989, quando foi registrado o último caso confirmado. Mesmo assim, é uma doença que ainda existe no mundo e por isso é muito importante que os pais tragam seus filhos para tomar a vacina para garantir a saúde dessas crianças", declarou.



Além do Dia D



A vacinação vai além deste sábado, todas as USFs, UBSs e o Centro de Imunização Municipal de Magé continuarão atendendo ao longo da semana.

“Quem não puder ir no dia D, a gente atende de segunda a sexta das 8h às 17h nas USFs e na UBS da Vila Serrana; na UBS do Maurimárcia o atendimento acontece das 8h às 20h. Temos ainda um atendimento ampliado no Centro de Imunização Municipal, que fica atrás do Hospital de Magé e que funciona todos os dias, incluindo finais de semana, das 7h às 19h”, detalha o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.