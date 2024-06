Magé inicia inscrições para o Festival da Empada - Divulgação

Publicado 24/06/2024 19:36

Magé - Começaram nesta segunda (24) as inscrições para a terceira edição do Festival da Empada, realizado pela Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Trabalho e Renda, como oportunidade para os talentos culinários e empreendedores da cidade.

O Festival da Empada vai eleger e premiar a melhor receita, através do júri técnico, destacando a importância de valorizar o sabor dos ingredientes e receitas originais. As inscrições serão realizadas através de formulário eletrônico no site mage.rj.gov.br até às 17h do dia 5 de julho de 2024. Quem precisar de suporte para a inscrição poderá ir até a sede da Secretaria de Trabalho e Renda na Rua Sebastião Reis, nº 21 – Flexeira, atrás da Casa do Empreendedor.

Cada participante será responsável pelos insumos necessários à elaboração da receita, bem como pelos utensílios e equipamentos necessários e deverá elaborar para quatro jurados durante a pré-seleção e cinco jurados durante a final, além de uma empada destinada para a fotografia no dia do evento.

A pré-seleção dos inscritos será entre os dias 15 e 19 de julho na sede da Secretaria de Trabalho e Renda. Os critérios analisados serão sabor, apresentação, textura e originalidade. Serão classificados para a fase final, os dez participantes que obtiverem as maiores notas.

O Festival da Empada será realizado no dia 7 de setembro, na Praça de Piabetá, a partir das 12h. Serão premiadas as 3 melhores empadas nos valores de R$1.500,00, R$800,00 e R$500,00.

Veja mais em: https://mage.rj.gov.br/editais-e-concursos/#empada