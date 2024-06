Prefeitura de Magé inaugura USF em Suruí - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 24/06/2024 19:44

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Saúde, inaugurou a Unidade de Saúde da Família (USF) Hortência de Abreu Walter, em Suruí.

A nova unidade está completa e conta com grande equipe de profissionais qualificados como médico clínico, acompanhamento pré-natal e odontopediatra. Além do consultório de enfermagem, sala de curativo e de vacina, a unidade oferece consulta odontológica e coleta de exames laboratoriais.comemorou a entrega da mais nova USF, que atenderá mais de seis mil moradores.“A entrega dessa USF é um marco e atende a uma grande necessidade local. Antes, os moradores tinham que se deslocar para o bairro Partido, que estava com alta demanda atendendo 14 mil pessoas. Agora, a nova USF atenderá mais seis mil moradores, oferecendo qualidade e conforto nos atendimentos”, afirmou o prefeito.A vice-prefeita Jamille Cozzolino contou a importância da entrega de mais uma USF.“A atenção primária tem o papel fundamental que é a prevenção de doenças. Então, os pacientes que vão regularmente na USF, colabora na diminuição de procura nas emergências e hospitais. E hoje estamos muito felizes com a entrega de mais uma USF, e tem mais entregas vindo”, contou a vice-prefeita, Jamille Cozzolino.