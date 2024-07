Arraiá da Educação de Magé celebra tradição e cultura nordestina - Reprodução

Publicado 01/07/2024 18:07

Magé - Em um esforço para resgatar, valorizar, difundir e incentivar uma das mais vibrantes manifestações populares da Região Nordeste, a Secretaria Municipal de Educação de Magé está promovendo o 3°Arraiá da Educação. O evento termina nesta terça-feira, dia 2 de julho, está movimentando a comunidade escolar com muita alegria e tradição.



O Arraiá da Educação que esse ano está em um novo formato conta com a participação de 70 escolas municipais competindo entre si. São 2.100 alunos dançando e se apresentando em sua própria unidade e recebem o apoio da comunidade escolar que vibra junto em cada coreografia exibida. As escolas estão sendo avaliadas por um grupo de jurados em diversos quesitos, incluindo marcador, coreografia, casal de noivos, figurino e a novidade que é o voto popular no Instagram da Prefeitura Municipal de Magé para a ornamentação da escola mais bonita.



Quesitos da Competição:

•Marcador: A precisão e o entusiasmo dos marcadores serão avaliados, destacando a habilidade em conduzir as quadrilhas com energia e tradição.

•Coreografia: As coreografias criativas e bem ensaiadas serão pontuadas, demonstrando a dedicação e o talento dos alunos.

•Casal de Noivos: A apresentação do casal de noivos, uma tradição essencial das festas juninas, será um dos pontos altos da competição.

•Figurino: O capricho e a originalidade dos figurinos serão avaliados, celebrando a riqueza cultural do vestuário junino.

•Ornamentação: A decoração das escolas, enfeitada com bandeirolas, balões e outros adornos tradicionais, será submetida ao voto popular no Instagram da Prefeitura para eleger a escola mais bonita.



Após todas as escolas se apresentarem, as melhores colocadas participarão do Arraiá das Campeãs no dia 14 de julho no Poliesportivo Dejair Correia em Fragoso onde o 1º lugar receberá o troféu, “Campeã das Campeãs!”. Outra novidade é que a escola mais animada com fair play e maior número de torcida, também vai receber um troféu de Melhor Torcida e a escola com melhor carisma e coreografia inovadora, vai levar o troféu de “Caipira Revelação”.

O Arraiá da Educação promove uma educação de qualidade e inclusiva, valorizando as tradições culturais e incentivando a participação ativa de toda a comunidade escolar, mobilizando cerca de 3.500 pessoas no evento, além de mais de 15 mil pessoas participando na votação on line da prefeitura.



Para mais informações, entre em contato com Victor Hugo na Secretaria de Educação pelo telefone: 21 97167-2970