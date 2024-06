Magé firma parceria com Embrapa para incentivar agricultura - Divulgação

Magé firma parceria com Embrapa para incentivar agriculturaDivulgação

Publicado 27/06/2024 18:54

Magé - A Prefeitura de Magé assinou, na manhã da última quarta-feira (26), um termo de cooperação técnica que irá trazer grande ganho tecnológico para a agricultura com experimentos agroecológicos e economicidade para os agricultores da agricultura familiar municipal e regiões do entorno, fornecendo um ponto de Cultura e Turismo Científico, ampliando a variedade e diversidade de plantio, principalmente da soja Edamame, grande aposta na agricultura da cidade.



“A parceria acontece por meio de envio de material, como sementes e outros meios de propagação de cultivares, inovando e acrescentando mais culturas no município, ampliando o número de culturas para os agricultores, que que trarão maior renda para eles”, explicou o subsecretário de agricultura Luis Gustavo Ramos.



O município de Magé conta hoje com cerca de 1,2 agricultores e familiares, e a projeção é dobrar este número até o ano que vem. Segundo o subsecretário, o objetivo é ampliar o número de agricultores que irão plantar não só a soja, mas outras culturas que a Embrapa estuda e multiplica, como feijão com mais vitamina A, batata doce + vit A, mandioca e milho.



A vice-prefeita Jamille Cozzolino, também esteve presente no local e falou sobre a parceria.

“Estou muito feliz com essa parceria que vem para aprimorar a nossa agricultura e trazer muitos benefícios para os nossos agricultores, suas produções e consequentemente aumentar a sua produtividade. É um termo em que todos saem ganhando na nossa cidade e a agricultura que é muito forte, muito rica, desta vez está tendo voz no nosso governo”, finalizou Jamille.



O edamame no Brasil

Também conhecido como soja verde ou soja hortaliça, o edamame é um alimento tradicional no oriente que vem ganhando popularidade nos países ocidentais, incluindo o Brasil. As vagens são colhidas ainda verdes, com os grãos completamente desenvolvidos e ocupando cerca de 90% do espaço da vagem, mas ainda imaturos e com coloração verde brilhante. Ele possui sementes grandes, hilo claro, sabor levemente adocicado, permite um cozimento rápido e apresenta textura e aparência similares a outras leguminosas, como grão de bico, ervilha verde e alguns tipos de feijão.



A cultura do edamame apresenta-se como uma opção de plantio para o agricultor familiar ou agricultor orgânico, e é uma alternativa interessante para o consumidor disposto a consumir grãos de soja com sabor e textura diferenciadas. O edamame é um alimento com alto valor agregado e de fácil preparo. Seu teor de proteína é de, em média, entre 13 a 15 g/100 g (base úmida). Pode ser consumido em lanches ou preparações culinárias como sopas, saladas, entre outras. O edamame deve ser submetido ao processamento térmico antes do seu consumo e pode ser comercializado fresco, em maços, em vagens, em grãos ou alimentos processados.



Até 2026, o projeto “Edamame brasileiro: tecnologias para a sua produção e novas opções para o seu consumo”, liderado pela pesquisadora Ilana Felberg, da Embrapa Agroindústria de Alimentos, deve impulsionar o consumo do edamame (soja hortaliça) no País.