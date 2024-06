Magé vai ter show do Marcelo Falcão no Festival de Inverno - Divulgação

Publicado 27/06/2024 19:00

Magé - Pela primeira vez o Festival Sesc de Inverno chega a Magé. Considerado o maior evento multilingual do país, a programação será estendida para 22 cidades do estado do Rio e será a maior de todos os tempos. Na divulgação oficial da programação, o evento terá dois dias de shows em Piabetá, na Arena Magé. Segundo o cronograma, outra atração se apresentará no dia 14, domingo, mas o artista ainda não foi confirmado.

“Ter em nossa cidade o Festival de Inverno do Sesc é sinônimo de credibilidade a todos os investimentos que temos feito na cidade pelo ponto de vista da cultura e do lazer. Isso com certeza impacta na divulgação de uma imagem cada vez melhor de Magé. Afinal essa estratégia de divulgação que o Sesc aplica, agora carrega também o nome do nosso município por todos os cantos do estado”, destaca o prefeito Renato Cozzolino.

No primeiro final de semana do Festival, o Sesc Rio já confirmou Marcelo Falcão no dia 13 de julho, o cantor volta à Arena Magé, depois de ter feito parte da headline no aniversário da cidade em 2022. Segundo o cronograma, outra atração se apresentará no dia 14, domingo. A programação é gratuita.

O Festival Sesc de Inverno não é apenas um evento com shows, ao longo de todo dia a programação terá diversas intervenções artísticas para todas as cidades acontecendo no espaço de realização do evento, que serão divulgadas na programação do Sesc. É a cidade recebendo eventos de parceria, como detalha da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos:

"Em Magé, o Festival foi construído a partir da parceria da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura. O papel da Prefeitura é autorizar o uso do espaço, apoiar no processo de divulgação e com a articulação com as autoridades de segurança públicas e locais, e o Sesc cuida de todas as despesas do evento, desde a estrutura, luz, som, LED, até o pagamento dos artistas. O município não tem nenhum centavo de despesa".

De acordo com o Sesc, a cada edição, o Festival traz um tema para reflexão, que é encontrado na identidade visual e na programação artística. Este ano o conceito do evento celebra a multiplicidade do Brasil, representada pelo acróstico “P-L-U-R-A-L”, que busca resumir em seis outras palavras a diversidade cultural do país: P, de povos, L, de lugares, U, de união, R, de raízes, A, de artes e L, de linguagens. Um evento para todos os públicos, que valoriza a diversidade cultural e a inclusão.