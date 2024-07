População da Barbuda, em Magé, pode solicitar serviços da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 05/07/2024 18:21

Magé - Moradores da Barbuda, em Magé, na Baixada Fluminense, terão a chance de solicitar, perto de casa, serviços comerciais da Águas do Rio. Neste sábado (6/7), entre 8h e 15h30, a concessionária realizará mais uma edição do Águas do Rio com Você, mutirão de atendimentos que desta vez acontecerá na Associação de Moradores da Barbuda (Avenida das Flores, s/nº).

Essa é mais uma oportunidade para o morador tirar dúvidas e solicitar serviços, como troca de titularidade, negociação de débitos, atualização de dados cadastrais, pedido de nova ligação e inscrição na Tarifa Social, quando aplicável, entre outros.

“Nossa intenção é estar mais perto da população mageense, e vamos dar as melhores soluções para as demandas sem que as pessoas precisem se deslocar até uma loja. O objetivo é realizar um atendimento rápido e eficaz”, explicou o supervisor comercial Leonardo Secco.

Na ocasião, a empresa também vai promover atividades para a criançada por meio do “Saúde Nota 10”, programa de educação ambiental criado para despertar a consciência sobre a importância da utilização de água e esgoto tratados para a saúde e qualidade de vida.

Serviço:

Águas do Rio com Você

Data: 6 de julho (sábado)

Horário: das 8h às 15h30

Local: Associação de Moradores da Barbuda

Endereço: Avenida das Flores s/nº, Barbuda, Magé.