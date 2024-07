Prefeitura de Magé apresenta novo equipamento: o CRAS volante - Rômulo Barbosa/Divulgação

Prefeitura de Magé apresenta novo equipamento: o CRAS volante

Publicado 05/07/2024 18:18

Magé - Os serviços dos CRAS de Magé presentes em todo o município. Para levar o equipamento aos bairros mais distantes das unidades físicas, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, lançou na última quarta-feira (3), o "CRAS Volante", na Praça de Andorinhas.



O ônibus percorrerá a cidade com todos os serviços de atendimento social do CRAS, com o intuito de atender de forma eficiente e com mais facilidade.

“Esse atendimento vai ser levado para as pessoas que vivem nos locais mais longes, oferecendo mais dignidade para todos. Estamos muito felizes porque é mais uma grande conquista do nosso governo”, declarou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



Durante o lançamento do serviço itinerante, foram oferecidos atendimentos de saúde, como aferição de pressão arterial, verificação de glicose, enfermagem, vacinação, testes rápidos de IST's, orientação sobre tuberculose, e de assistência social, como bazar, cadastro no CadÚnico e embelezamento.



O prefeito Renato Cozzolino comemorou a inauguração de mais um equipamento.

“Com muita alegria que estamos inaugurando o CRAS Volante, que levará os serviços para todos os mageenses. Nós pensamos com todo carinho nas pessoas que moram distantes das unidades e têm dificuldade de deslocamento”, contou.



Saiba onde serão as próximas paradas:

09 de julho – Condomínio Lótus (Maria Conga)

10 de julho – Parque Iriri

11 de julho – Granja Santa Tereza (Portelinha)

16 de julho – Parque Paranhos (Próximo à E.M. Antônio da Rocha Paranhos)

17 de julho - Parque dos Artistas (Próximo E.M. João Rodrigues)

18 de julho – Maurimárcia (Próximo à USF)

23 de julho – Caju/Campinho (Suruí)

24 de julho – Santa Dalila

25 de julho - Taquaral (Rua 5, próximo ao campinho)