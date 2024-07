Magé promove 6ª Conferência Municipal das Cidades - Gilson da Costa/Divulgação

Publicado 04/07/2024 13:06

Magé - Mais ações em prol do desenvolvimento da cidade! A Prefeitura de Magé, através das secretarias municipais de Habitação e Urbanismo, e de Governo, realizou a 6ª Conferência Municipal das Cidades, na Praça da Cultura, em Fragoso.

Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência foi um espaço de debate de ideias, problemas e inovações relacionadas ao desenvolvimento urbano entre entes governamentais, entidades do terceiro setor e a sociedade civil, visando promover a mobilização, sensibilização e interlocução entre o poder público e a sociedade civil.



O evento é uma etapa essencial para as conferências Estadual e Nacional que ocorrerão no final deste ano. A manhã foi compostos por um ciclo de palestras com a participação de autoridades. Na programação da tarde, ocorreu o momento de discussões dos eixos temáticos.



Secretário de Habitação e Urbanismo, Marcos Pencai enfatizou a importância dos temas abordados na conferência.



“Com o resultado do trabalho da conferência, irão sair documentos sobre as mudanças necessárias para o município. Todos os temas abordados no evento, trarão resultados para o futuro, daqui a dez ou cinco anos”, disse Pencai.



Para o superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal, Alan Delfino, o banco federal pode contribuir para o município.



“A gente pretende, enquanto banco federal, fomentar e ajudar no déficit habitacional do município. Entendemos que a Caixa pode contribuir bastante com o Programa Minha Casa Minha Vida”, afirmou o superintendente.



A representante do governo do Estado, Bruna Motta explicou sobre as próximas etapas após o recolhimento de demandas.



“De fato, trazer à tona as discussões é muito importante porque precisamos criar o sistema nacional de desenvolvimento urbano, para que os recursos sejam destinados a essa pauta. E através das conferências municipais, nós conseguimos entender as maiores necessidades de cada cidade para que a gente possa entender a demanda. Os temas debatidos na conferência municipal, serão levados para a Conferência Estadual e em seguida, serão votadas as propostas para a etapa Nacional”, detalhou.