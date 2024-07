Renovação do Passe Livre Universitário de Magé começa dia 15 - Divulgação

Publicado 10/07/2024 21:42

Magé - Estudantes das universidades particulares, do PROUNI e do FIES, devem ficar atentos ao período de renovação do Passe Livre Universitário para o segundo semestre letivo. A Prefeitura informa, através Coordenadoria de Juventude e da Secretaria de Governo, que os beneficiários devem preparar a documentação obrigatória de acordo com a universidade na qual estuda.

Os estudantes das universidades particulares deverão realizar a renovação de 15 a 26 de julho. Já aqueles matriculados nas universidades públicas, o período será de 5 a 16 de agosto.

Vale ressaltar que os estudantes das universidades públicas, que enfrentaram as greves no primeiro semestre, e estão com alterações em seus calendários, também deverão comparecer à Coordenadoria de Juventude para atendimento personalizado dentro do período.

Documentos necessários:

Os universitários deverão apresentar duas cópias de cada em papel pardo:

* Declaração de matrícula;

* Grade constando dias e horários de aulas do semestre vigente (que contenha nome e matrícula do estudante);

* Calendário acadêmico do período vigente.

Todos os estudantes deverão comparecer de segunda a sexta-feira, entre 9h e 17h, na Coordenadoria de Juventude.

A Coordenadoria está localizada na Rua Dona Elvira, s/nº (Rodoviária de Piabetá – primeiro módulo).