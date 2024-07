Polo Cederj Magé terá 1ª pós-graduação gratuita pela Fiocruz - Divulgação

Polo Cederj Magé terá 1ª pós-graduação gratuita pela FiocruzDivulgação

Publicado 22/07/2024 17:11

Magé - Profissionais em busca de dar um up no currículo agora ter um diploma de Pós-Graduação da Fiocruz e da Universidade Aberta do Brasil: o Polo Cederj em Magé vai receber o curso de Especialização Lato Sensu sobre ‘Impactos da Violência na Escola’. As inscrições começam na próxima segunda, dia 22 de julho, e as aulas começarão em outubro.

“É uma conquista de impacto para o nosso polo e quem ganha são nossos alunos. Magé é uma cidade com muitos profissionais da Educação e também de outras áreas correlacionadas, com certeza o tema desta Pós-Graduação é de interesse público. Totalmente adaptado às realidades dos nossos alunos, que estudam e recebem todo o suporte ao longo do curso, com encontros agendados na modalidade EAD”, comemora Alba Valéria Baensi, diretora do Polo Cederj em Magé, que funciona na sede da Secretaria Municipal de Educação, no 1º distrito.

A Pós-Graduação em ‘Impactos da Violência na Escola’ é um curso gratuito de Especialização Lato Sensu, com duração mínima de 360 horas, oferecido pelo Polo Cederj em conjunto com a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fiocruz, através da UAB – Universidade Aberta do Brasil. De acordo com a diretora do polo, os interessados devem acompanhar as redes sociais do polo e da Prefeitura de Magé que divulgarão assim que o link de inscrição, a ser disponibilizado pela Fiocruz.

O Polo Cederj em Magé também oferece cursos de graduação e está entre os mais bem avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é um órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), com nível máximo AA.

Mais cursos em 2025

A Diretoria de Educação a Distância DED/Capes divulgou que além da Pós que começa no segundo semestre, mais sete cursos estão previstos para o próximo ano, com diplomas pela UFF, UFRRJ e UniRio:

Finanças (UFF)

Análise de Dados como Método de Apoio às Políticas Públicas (UFRRJ)

Políticas Sociais e Controle Democrático (UFRRJ)

Educação Especial e Inovação Tecnológica (UFRRJ)

Práticas Inovadoras para o Aperfeiçoamento Docente (UFRRJ)

Gestão Educacional (UniRio)

Mídias na Educação (UniRio)

Os cinco cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ofertados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e pela Universidade Federal Fluminense (UFF) estarão disponíveis já no primeiro semestre, enquanto os cursos como diploma da UniRio só estrearão em julho de 2025. A grade também prevê mais uma turma de Finanças pela UFF, para o primeiro semestre de 2026.

Mais informações sobre o curso EAD – Programa de Educação à Distância – Cursos – Curso de Especialização Impactos da Violência na Escola (fiocruz.br)

Serviço:

Inscrições para Pós-Graduação no Polo Cederj Magé

Curso Lato Sensu sobre Impactos da Violência na Escola

Inscrições a partir de 22 de julho de 2024 on-line

Início das aulas em outubro de 2024