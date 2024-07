Magé abre vagas para cursos gratuitos - Divulgação

Publicado 19/07/2024 17:13

Magé - Mais um mês com turmas abertas para os cursos gratuitos. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Trabalho e Renda, está com novas inscrições para os cursos de Barbeiro, Trancista, Depilação e Assistente Administrativo e a Fundação de Cultura e Turismo de Magé tem vagas para o curso de Libras.



O período de inscrições dos cursos de Barbeiro, Trancista, Depilação e Assistente Administrativo começa na próxima segunda-feira, 22 de julho e vai até o dia 2 de agosto, das 9h às 17h , na Secretaria de Trabalho e Renda, localizada na Rua Sebastião Reis, nº 21, na Flexeiras. Já para o curso de Libras, as inscrições já estão abertas.

Os interessados devem ir na secretaria da Fundação, que fica na Avenida São José de Anchieta (antiga Av Pe. Anchieta), nº 202 - Centro, para realizar as inscrições de segunda a sexta, entre 9h e 17h. As aulas começam dia 01/08 de acordo com o horário da turma escolhida pelo aluno.



Documentos necessários:

Para os cursos de Barbeiro, Trancista, Depilação e Assistente Administrativo

RG

CPF

Comprovante de residência (menores de idade devem estar acompanhados de um responsável)



Documentos necessários:

Para o curso de Libras

Identidade

CPF

Comprovante de residência

1 Foto 3x4