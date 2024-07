Ação de Amor do Cristo Redentor oferecerá serviços gratuitos em Magé - Divulgação

Publicado 25/07/2024 17:38

Magé - Nesse sábado (27), o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e a Águas do Rio irão promover a quarta edição da Ação de Amor do Cristo Redentor deste ano. O evento será realizado no Ciep 444 Israel Jacob Averbach, em Magé, no bairro Vila Esperança, das 8h às 14h. A Ação de Amor é uma iniciativa criada para oferecer diversos serviços gratuitos à população, incluindo emissão de documentos, cortes de cabelo e barba, manicure, massagem, design de sobrancelhas e oficina de trança e maquiagem.

No estande da Águas do Rio, os visitantes poderão cadastrar o currículo no banco de talentos da companhia e receber atendimento comercial. Na oportunidade, será possível tirar dúvidas e solicitar serviços, como atualização de dados cadastrais, instalação de hidrômetros, renegociação de débitos, requisitos para a Tarifa Social, entre outros.

“Após o sucesso dos atendimentos nas ações de Japeri, Queimados e Mesquita, estamos muito animados em levar a Ação de Amor do Cristo Redentor para Magé. Na Águas do Rio, nosso compromisso vai muito além de disponibilizar serviços - queremos promover inclusão, educação, dignidade e qualidade de vida em todas as cidades fluminenses onde atuamos”, afirmou Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da concessionária.

Em Magé, a Águas do Rio já realizou a substituição de aproximadamente 28 quilômetros de rede, levando água tratada para mais de 11 mil pessoas pela primeira vez. O principal destaque na cidade foi a entrega da Estação de Tratamento de Água (ETA) Magé, que tem capacidade de tratar 330 litros de água por segundo, contemplando 65 mil pessoas do Primeiro Distrito.

A Ação de Amor do Cristo Redentor acontece desde 2011 e é considerada um dos marcos iniciais das ações sociais promovidas pelo Santuário. O principal propósito do projeto é o de desenvolver trabalhos voltados ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social e econômica. O Santuário Cristo Redentor e a Águas do Rio, por meio dessa iniciativa, buscam apoiar e incentivar ações de natureza preventiva e favorecer o acesso gratuito para a população.



SERVIÇO:

Ação de Amor do Cristo Redentor em Magé

Data: 27 de julho de 2024 (sábado)

Horário: Das 8h às 14h

Local: Ciep 444 Israel Jacob Averbach (Estrada Magé Manilha, s/nº, Vila Esperança, Magé)