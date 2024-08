Vacinação de cães e gatos contra raiva em Magé - Divulgação

Publicado 01/08/2024 18:13

Magé - A campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva em Magé continua. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde com apoio da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, está atendendo cada distrito por final de semana e realizará o Dia D no próximo dia 10 de agosto em todos os postos de vacinação.

Antes do Dia D, porém, campanha chega ao 1º distrito da cidade neste sábado, 3 de agosto, onde Unidades de Saúde da Família funcionarão de 9h às 13h, juntamente com mais 3 unidades de apoio: o Centro de Especialidades, a Igreja Católica do Parque Iriri e a Igreja Batista de Vila Inca. A campanha já passou pelos distritos de Suruí, Guia de Pacobaíba e Vila Inhomirim.

No Dia D da campanha, todas as 52 Unidades de Saúde e 5 unidades de apoio atenderão todos os distritos de 9h às 13h. Além das unidades de apoio do 1º distrito, funcionarão no 4º distrito postos de vacinação no Suruiense Futebol Clube e na Igreja Católica do Campinho.

Visando um melhor atendimento, as equipes que participam da campanha foram capacitadas no início de julho. A formação contou com a presença dos Agentes Comunitários de Saúde, dos coordenadores das USFs e dos Agentes de Controle de Vetores.

A Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais está apoiando os protetores de animais da cidade, que devem entrar em contato com a Coordenadoria de Defesa dos Animais através do Whatsapp (21) 96715-0052 para aplicação da vacina contra a raiva nos animais disponíveis para adoção.

Informações úteis

- A partir dos três (03) meses de idade, cães e gatos saudáveis devem ser vacinados contra raiva;

- A vacinação é anual;

- Cães e gatos devem estar saudáveis, animais com diarreias, em tratamento ou convalescendo de cirurgias devem aguardar a recuperação;

- Ofereça água e alimentação, normalmente, após a vacinação;

- Banho deve ser normal.

- Cães devem ser conduzidos por pessoas com idade e porte adequados para o manejo do animal;

- Cães bravios ou mordedores, de qualquer espécie, devem utilizar focinheira apropriada;

- Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança.

- Os tutores não poderão levar vacinas para casa.

Serviço:

Vacinação no 1º distrito - 03 de agosto

9h às 13h

- USF Barão de Iriri

- USF Vila Nova

- USF Barbuda

- USF Canal

- USF Citrolândia

- USF Sertão

- USF Flexeiras

- USF Jardim Bela Floresta

- USF Lagoa

- USF Maria Conga

- USF Nova Marília

- USF Parque Boneville

- USF Piedade

- USF Saco

- Centro de Especialidades de Magé: Rua dos Expedicionários, s/nº – Centro

- Igreja Nossa Senhora de Nazaré: Rua Cantagalo, s/nº – Parque Iriri

- Igreja Batista em Vila Inca: Estrada das Paineiras, 543 – Vila Inca

Dia D de vacinação - 10 de agosto

9h às 13h

- Todas as Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde

- Suruiense Futebol Clube: Rua Manoel do Pinto Reis, 123 – Suruí

- Igreja de Santo Antônio: Rua 4, s/nº, Estrada do Encanamento – Campinho

- Centro de Especialidades de Magé: Rua dos Expedicionários, s/nº – Centro

- Igreja Nossa Senhora de Nazaré: Rua Cantagalo, s/nº – Parque Iriri

- Igreja Batista em Vila Inca: Estrada das Paineiras, 543 – Vila Inca