09/08/2024

Magé - Tem como proposta principal proporcionar a fruição dos patrimônios culturais situados no município de Magé, através do contato visual, histórico e afetivo entre visitantes e mediadores, o Projeto Olhares tem como objetivo criar diálogos afirmativos entre os participantes e multiplicar essas experiências para gerações futuras. Em sua quarta edição, o projeto propõe expandir seu escopo para além das igrejas matrizes do século XVIII em Magé, incluindo o território quilombola de Bongaba/Piabetá como parte do Circuito Cultural em Educação Patrimonial.

"Isso permite a inclusão de narrativas plurais sobre os bens culturais existentes no município, atualizando a abordagem sobre história, memória e afetos", destaca Alexsandro Rosa, professor de Artes e Especialista em Patrimônio.

O projeto ainda conta com a participação de Maria Lúcia dos Anjos, professora de História, Especialista em Arte Sacra, Mestre em Patrimônio e Guia de Turismo Cadastur. A ação conta com profissionais das áreas de patrimônio cultural e turismo, visando a interação entre visitantes e patrimônios culturais, além da difusão dos conhecimentos partilhados nas visitas.

"Contar com especialistas em visitas a campo é essencial para a construção de olhares sensíveis e atentos. Utilizamos a metodologia conhecida como Educação Patrimonial como base para tornar pedagogicamente viáveis as visitas aos bens culturais", finaliza Alex.

O projeto ocorre no próximo dia 14 de Setembro, das 8h às 17h, com custo de R$ 150. O valor inclui:

- Transporte de ida e volta com embarque na Rodoviária de Piabetá;

- serviço de bordo (água, barrinha de cereal e maçã)

- Visita Guiada à Matriz de Nossa Senhora da Guia;

- Visita Guiada à Matriz de São Nicolau de Suruí;

- Visita Guiada à Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Magé;

- Visita Guiada à antiga Matriz de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim;

- Visita Guiada ao Quilombo de Bongaba

- Almoço ( feijoada) com Roda de Samba no Quilombo do Bongaba e atrações culturais

- Guia de turismo credenciado (cadastur), e profissionais da área de Patrimônio;

- Desembarque na Rodoviária de Piabetá.



Para mais informações, via WhatsApp (21) 99958-1208.