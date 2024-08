Abordagens podem ocorrer por SMS, WhatsApp e telefonemas - Divulgação

Publicado 05/08/2024 17:18

Magé - No próximo sábado, 10 de agosto, alguns mageenses devem receber alertas extremos de ocorrências de desastre, mas não devem se assustar. As mensagens serão enviadas em um simulado do projeto-piloto “Cell Broadcast” em Petrópolis. Os alertas que fazem parte do teste serão enviados de acordo com a localização do aparelho celular, independente de cadastro, e os moradores de Magé podem ser afetados pela proximidade entre as cidades.

O Cell Broadcast foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) e a Anatel, e é um sistema desenvolvido pelo Governo Federal com o objetivo de enviar mensagens de alerta extremo no momento em que houver possibilidade de ocorrência de um desastre. O projeto iniciará em 11 cidades, inclusive Petrópolis, e é possível que municípios limítrofes recebam os alertas, como é o caso de Magé.

A Anatel ressalta que o objetivo do projeto é auxiliar as ações da Defesa Civil na prevenção e na redução dos impactos de desastres, alertando a população sobre eventos como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra entre outros. O órgão Federal reforça ainda que, o conteúdo emitido pelo alerta é de responsabilidade dos órgãos de Defesa Civil, que dispõem de informações sobre os fenômenos.