Nova base da operação Segurança Presente é inaugurada em Magé - Divulgação

Publicado 03/09/2024 19:37

Magé - Nesta segunda-feira (2), Magé celebrou a inauguração da nova base da Operação Segurança Presente, que marca também os quatro anos do projeto na cidade. Localizada na Praça da Limeira, na entrada de Piabetá, a nova base substitui a antiga sala no DPO de Piabetá, oferecendo agora um espaço mais adequado para os serviços e maior conforto aos agentes.

Essa conquista só foi possível graças à parceria entre o governo estadual e a Prefeitura de Magé, com a intermediação do deputado estadual Vinicius Cozzolino, que participou da cerimônia de inauguração.“Agradeço a todos pelo empenho em melhorar a segurança pública em nosso município. Também quero expressar minha gratidão aoe a toda equipe da Prefeitura de Magé por cederem este espaço. Sem essa união entre o meu mandato, o governo do estado e o governo municipal, nada disso seria possível. Essa nova base vai aprimorar a prestação do serviço, e espero que a operação continue atuando de forma contundente para combater a criminalidade e garantir segurança à população”, destacou Vinicius.