Renato Cozzolino - Divulgação

Publicado 17/09/2024 08:58 | Atualizado 17/09/2024 09:43

Magé - O Ágora Pesquisa divulgou pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Magé. Com 86%, o atual prefeito, Renato Cozzolino (PP), lidera com folga o caminho para a reeleição. A vantagem para o segundo colocado é de 82 pontos percentuais, já que Ricardo da Karol (PL) soma apenas 4%. Davi Souza (Rede) e Walter Barbosa (PSB) estão em último com apenas 1% cada. Os números são na estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Nos votos válidos, já desconsiderando brancos e nulos, a vantagem de Cozzolino é ainda maior. Ele tem 93% contra 5% de Ricardo da Karol, 1% de Davi Souza e 1% de Walter Barbosa.

Na avaliação espontânea, Renato Cozzolino lidera com 75% das intenções de voto. Ricardo da Karol e Davi Souza ficam com 1% cada e 23% não souberam responder. No voto espontâneo, a pesquisa pergunta em quem a pessoa votaria, sem citar nenhum nome.

A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos e 31% disseram que jamais votariam em Ricardo da Karol. Já 9% não votariam em Walter Barbosa, 8% em Davi Souza e apenas 2% rejeitam o atual prefeito de Magé. Aliás, a gestão Cozzolino também recebeu alta aprovação por parte dos entrevistados na pesquisa. A administração do atual prefeito é considerada ótima e boa para 85% dos entrevistados. Apenas 10% consideram regular e 5% ruim e péssimo. Além disso, 93% também disseram que aprovam o trabalho de Cozzolino à frente da prefeitura.

A Ágora entrevistou 419 eleitores entre 16 e 75 anos no dia 9 de setembro. A margem de erro estimada é de 5% e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número RJ 03260/2024.



Veja números



INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEO

Renato Cozzolino......................75%

Ricardo da Karol ......................................1%

Davi Souza.....................1%

NS/NR.....................................23%



INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO

Renato Cozzolino........................86%

Ricardo da Karol........................................4%

Davi Souza......................1%

Walter Barbosa......................1%

BRANCO/NULO.........................2%

Indeciso…………………………………………………………..2%

NR......................................4%