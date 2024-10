Observadores internacionais da OEA e do Parlamento do Mercosul vão acompanhar as eleições municipais - Divulgação

Publicado 03/10/2024 19:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Magé decretou oficialmente que nos domingos do 1° e 2° turno das eleições, as linhas que operam no transporte municipal devem atuar com frota total, assim como nos dias úteis, e com tarifa gratuita das 6h às 20h.



Neste pleito, Magé atingiu a marca de 201.616 eleitores, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) de setembro, que votarão nas mais de 300 seções distribuídas em duas Zonas Eleitorais 110 e 148.



Um alerta importante na cidade é que por conta de obras e reformas, seis locais de votação precisaram mudar de endereço, transferindo 24 seções, a medida afeta 8.076 eleitores.

Confira se sua seção é uma delas:



Zona Eleitoral 110



- Seção 48: transferida do Colégio Estadual de Magé para a E.M. Maria Clara Machado (Rua Coronel Macieira, 141 - Centro)



Zona Eleitoral 148



- Seções 240, 261, 268 e 273 : transferidas da E.M. Geralda Alves da Silva para a E.M. Alzira Vargas do Amaral Peixoto (Rua Maria Mattos, 112 – Piabetá)



- Seções 192, 198, 260 e 266 : transferidas da E.M. Ver. Geraldo Ângelo Pereira para a C.M. José de Oliveira Telles (Rua Expedicionário Otacílio Souza, s/n – Fragoso)



- Seções 177, 185, 199 e 245 : transferidas da E.M. Prof. Daniel Soares Silva para a C.M. Profª Maria Araújo da Silva (Av. Nazareno, 55 – Jardim Nazareno)

- Seções 193, 197, 232, 234 e 235 : transferidas da E.M. João Rodrigues para a C.M. Patrícia da Silva Santos (Rua Marques, 40 – Fazenda Sobradinho)



- Seções 130, 155, 212, 215, 216 e 241 : transferidas do C.E. José Veríssimo para a E.M. Gandur Assed (Rua Um, 48 – Fragoso)