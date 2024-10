Jane Pereira - Divulgação

Publicado 07/10/2024 17:57 | Atualizado 07/10/2024 18:01

Magé - Tem mulher no poder! A eleição em Magé, na Baixada Fluminense, consolidou o favoritismo de Renato Cozzolino (PP), reeleito com 88,74% dos votos. Mas um nome chamou atenção no resultado: Jane Pereira (MDB). Ela foi a única vereadora eleita no município, depois de 17 anos - a última foi Eliane Sepulveda, pelo PMDB.



Jane foi a terceira mais votada do município e a primeira colocada em votos pelo MDB, ficando acima, inclusive, de vereadores de mandato.



Jane, que é empresária, vai ingressar pela primeira vez na política. A vereadora fez uma campanha com apoio do prefeito reeleito, Renato Cozzolino, e da família Reis, de Duque de Caxias. Além do secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis e o vereador Junior Reis, foram vistos em eventos com Jane.



“A mulher de Magé terá representatividade e voz na Câmara Municipal. As famílias serão tratadas com respeito e prioridade. A juventude será ouvida. Os trabalhadores terão seus direitos reconhecidos. Toda a população será beneficiada. Farei um mandato coletivo, com uma escuta ativa e carinhosa que atenderá às necessidades do povo. Muito obrigado aos 4.954 votos de confiança”, disse.

Veja abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Magé:

1. Valdeck (PP) - 10.549 votos (7,28%)

2. Arthur Cozzolino (PP) -5.836 votos (4,03%)

3. Jane Pereira (MDB) - 4.954 votos (3,42%)

4. Felipe Menezes (SD) - 4.493 votos (3,10%)

5. Fernando Do Salão (MDB) - 4.182 votos (2,89%)

6. Leandro Rodrigues (PP) - 4.166 votos (2,87%)

7. Léo Da Vila (PP) - 3.803 votos (2,62%)

8. Vinicius Nina (MDB) - 3.675 votos (2,54%)

9. André Kekinha (MDB) - 3.370 votos (2,33%)

10. Leo Freitas (MDB) - 3.359 votos (2,32%)

11. Igor Fabiano (MDB) - 3.357 votos (2,32%)

12. Werner Saraiva (PV) - 2.601 votos (1,79%)

13. Junior Da Capela (PV) - 2.524 votos (1,74%)

14. João Victor Família (PL) - 2.524 votos (1,74%)

15. Silmar Braga (PP) - 2.425 votos (1,67%)

16. Lucas Família (PL) - 2.175 votos (1,50%)

17. Pablo Vasconcelos (SD) - 1.960 votos (1,35%)