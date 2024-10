Renato Cozzolino, prefeito de Magé - Reprodução

Renato Cozzolino, prefeito de MagéReprodução

Publicado 09/10/2024 18:31 | Atualizado 09/10/2024 18:32

Magé - Reeleito com uma vitória esmagadora, com quase 89% dos votos, Renato Cozzolino (PP), conversou com O DIA sobre as prioridades do novo mandato. Além da saúde, com a entrega do Hospital Geral Nossa Senhora da Piedade, ele promete comprar 30 ônibus elétricos para melhorar a mobilidade no município. Confira a entrevista!

O DIA: A sua vitória foi avassaladora. Qual aspecto da sua atual gestão foi preponderante para isso?

Renato Cozzolino: "Foi uma vitória histórica pra Magé, a maior votação proporcional da Baixada e a terceira do Estado do Rio. Isso com certeza foi resultado de uma gestão que, acima de tudo, respeita as pessoas e trata a coisa pública com responsabilidade.



Nós garantimos os direitos dos servidores; ajustamos as contas da Prefeitura; transformamos a cidade em um verdadeiro canteiro de obras com saneamento, drenagem, asfalto e iluminação pública em todos os distritos; inauguramos escolas, creche-berçário e ampliamos o ensino integral; reabrimos e inauguramos dezenas de unidades de saúde e o Hospital Municipal de Magé com centro cirúrgico e ala de emergência pediátrica, e investimos em lazer, esporte, cultura, turismo e assistência.



Sou muito grato por receber esse reconhecimento da população e saber que resgatamos o orgulho do mageense e mudamos a visão de quem é de fora pra nossa cidade".



O trabalho agora é de continuidade. Qual vai ser a prioridade dos próximos meses?

A prioridade vai ser a compra e a entrega dos 30 novos ônibus elétricos que vão ajudar a solucionar o nosso problema de mobilidade urbana que se arrasta há décadas, assim como em outras cidades. E com certeza o nosso esforço também estará direcionado à entrega do novo Hospital Geral Nossa Senhora da Piedade que será uma unidade de referência pra toda a região. Esperamos que essas ações sejam efetivadas ainda esse ano.



Para a próxima gestão, com a casa organizada, com certeza faremos muito mais por todas as áreas! Uma das grandes promessas que está em curso é também a entrega da maior Vila Olímpica da Baixada, no antigo Grêmio Estrela de Raiz da Serra.



Terá alguma mudança no secretariado?

Teremos alguns ajustes para serem feitos, por questões políticas, mas toda minha atual equipe é muito boa e muito fiel ao meu projeto político.



Deixa um agradecimento para quem se dedicou na campanha.

Quero dizer a cada um de vocês o quanto estou grato e emocionado pelos quase 90% dos votos válidos. Vocês reafirmaram a confiança em mim e em nosso projeto de uma cidade cada vez mais forte e unida. Essa vitória é de todos nós!



Agradeço de coração a cada um que caminhou ao nosso lado, que acreditou, que sonhou junto. Vamos continuar trabalhando com ainda mais dedicação, transparência e amor por essa terra que tanto amamos. Juntos, continuaremos construindo uma cidade que nos encha de orgulho.