Magé vai apresentar plano de contingência de barragens no 2º distritoDivulgação

Publicado 08/10/2024 18:10

Magé - A comunidade do 2º distrito tem um encontro marcado com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Magé. No dia 19 de outubro, às 9h, será apresentado o Plano de Contingência de Barragens em reunião no salão paroquial da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e Santo Aleixo. A Prefeitura conta a presença dos moradores das áreas Zonas de Auto Salvamento dentro do Plano de Ação Emergencial, que compete aos bairros Andorinhas, Pau a Pique, Cavado e Batatal.

"Todos os moradores precisam vir participar, é importante que grupos como igrejas, escolas e associações também participem e ajudem nessa mobilização pois são importantes agentes na sociedade. O Plano de Contingência é o preparo para evitar tragédias e uma iniciativa importante de proteção da população", alerta o secretário de Proteção e Defesa Civil, José Amaral.

Na reunião serão apresentados a segurança da barragem do açude grande e o protocolo de emergência caso seja necessária a evacuação da comunidade para os pontos de encontro. No dia 29 de novembro, Dia Estadual de Redução de Risco e Desastres, será realizado um exercício simulado de evento adverso com a mesma comunidade no qual será treinada a evacuação em cenário de rompimento da barragem.