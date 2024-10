Exposição do Museu Botafogo chega a Magé, terra de Mané Garrincha - Divulgação

Exposição do Museu Botafogo chega a Magé, terra de Mané GarrinchaDivulgação

Publicado 14/10/2024 20:05

Magé - A história do Botafogo se prepara para ganhar um novo capítulo com a criação do Museu Botafogo que será instalado em General Severiano, sede histórica do clube. E para dar um gostinho do que está por vir, o projeto do Museu Botafogo sai das pranchetas e chega a Pau Grande, terra do eterno Mané Garrincha, com uma exposição imperdível nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2024.



Com imagens e plantas do futuro espaço, o público poderá conhecer em detalhes como será o Museu Botafogo, um projeto que promete transformar a experiência do torcedor e visitante em um verdadeiro mergulho na história do clube. O futuro museu, que será instalado na sede histórica de General Severiano, contará com áreas interativas, exposições multimídia e espaços dedicados aos maiores ídolos do Glorioso que marcaram a história do futebol brasileiro.

Após o sucesso no Estádio Nilton Santos, a exposição agora chega à Magé

Venha conhecer o projeto que trará memória e futuro do clube para um único espaço e se encantar com o que vem por aí. A exposição é uma oportunidade única para a família Botafogo e para aqueles que amam a história do futebol.

Serviço:

Sociedade Musical de Santa Cecília – Pau Grande

Data: 18, 19 e 20 de outubro de 2024

Horário: 10h às 16h