Magé vai ganhar projeto de saneamento com biodigestores - Divulgação

Magé vai ganhar projeto de saneamento com biodigestoresDivulgação

Publicado 17/10/2024 19:14

Magé - Melhorar a qualidade da água, proteger o meio ambiente e cuidar da saúde da população, esses são os objetivos do Projeto Sanear BG com a implementação de sistemas de esgotamento sanitário através de fossas-biodigestoras. Membro-titular do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH-BG), Magé foi contemplada com o programa, que atenderá 96 residências no bairro Barão de Iriri.

A Secretaria de Meio Ambiente de Magé, que representa o município junto ao Comitê desde 2011 e indicou Barão de Iriri para receber o projeto, participou nesta quarta-feira (16) do encontro entre os municípios contemplados e a empresa responsável, para alinhamento das ações juntamente com as Secretarias Proteção e Defesa Civil, de Habitação e Urbanismo, e de Infraestrutura. A previsão é de que as obras iniciem no segundo semestre de 2025.

“Magé apresentou a proposta de implantação dos biossistemas para Barão de Iriri, que é uma região conflitante quanto ao uso e a ocupação do solo, uma vez que está inserido em Área de Preservação Permanente do Rio Iriri e em Zona de Amortecimento da Estação Ecológica da Guanabara e Área de Proteção Ambiental de Guapirimim, ambas Unidades de Conservação Federais. Serão implantadas em 96 residências, apontadas pela Secretaria de Habitação e Urbanismo como prioritárias, unidades biodigestoras a custo zero de implantação e manutenção para o município”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Henrique Lemos.

A Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com uma empresa agenciadora contratada pelo Comitê, realizará o trabalho social e de educação ambiental com os moradores contemplados para que o biossistema funcione adequadamente. A identificação da área e o georreferenciamento das residências foram realizados por técnicos das Secretarias de Habitação e Urbanismo, Meio Ambiente e de Defesa Civil.