Atletas de Magé conquistam pódio das artes marciaisDivulgação

Publicado 18/10/2024 20:57

Magé - Todo mês, a Prefeitura de Magé investe mais de 30 mil reais com o Programa Bolsa Atleta para dar uma força para quem leva o nome da cidade nos campeonatos locais e de todo o mundo, nas categorias amador, estadual, nacional e internacional, tanto no coletivo quanto individual. E só neste final de semana, 10 atletas tomaram conta dos pódios em três campeonatos.

“O Programa Bolsa Atleta é sucesso absoluto e nossos esforços são para ajudar esses atletas até onde é possível. Conferir os resultados é só felicidade e a gente quer que toda a população mageense saiba dessa galera boa. Temos muitos atletas na cidade e o esporte é tradição. Não é só o futebol, temos equipes em outros desportos e as artes marciais se destacam nesse cenário. Até mesmo nos nossos ginásios poliesportivos, as lutas têm grande procura por parte da população”, comemora Geilton Camara, secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade.

Nesta sexta, Amanda Rodrigues foi campeã na categoria faixa preta leve no Rio Spring Internacional Open No Gi IBJJF, na Arena da Juventude em Deodoro. Moradora de Piabetá, ela também é vice-campeã sul-americana IBJJF Internacional.

Miguel Rodrigues conquistou o título de campeão de Kata (luta imaginária) na 7ª edição do Resende Open Internacional de Karatê (FKERJ) que reuniu cerca de 500 atletas da Argentina, Brasil, Chile, Equador e Paraguai. O carateca também tem o título estadual na modalidade.

Thiago Queiroz e Edielson Aguiar foram para Cascavel, no Paraná, disputar a Copa Brasil de Kickboxing 2024. Queiroz, que é de Fragoso e Bolsa Atleta nível estadual, ficou em 2º lugar na na categoria 63,5Kg faixa colorida (K1). Já o morador de Piabetá, Edielson, também ficou na 2ª colocação no mesmo peso para a faixa preta (K1) e trouxe mais uma medalha para juntar aos títulos brasileiro, estadual e intermunicipal.

No final de semana teve mais pódio no Jiu-Jitsu no Campeonato Rei do Rio 2024 (FJJRIO) que também aconteceu na Arena da Juventude, em Deodoro.

Mais experiente dos competidores com títulos internacionais e nacionais, Vinicius Coelho, morador de Flexeiras no 1º distrito, ficou em 3º lugar no master 4 (peso médio). Direto de Piabetá, Vitória Viegas conquistou o 1º lugar infantil 3 (pesadíssimo) e Maritsa Mello foi 1º lugar na categoria pena.

Também conquistaram a 1ª posição Leonardo Azevedo na categoria até 73Kg sem kimono e que também foi 3º lugar entre os atletas até 76Kg com kimono, e Letícia Lamonica que foi 1º lugar meio pesado faixa roxa e 2º lugar meio pesado (sem kimono) faixas roxa, marrom e preta. Aos 12 anos, Nicolas Soares também levou o ouro no peso pluma.

Ainda tiveram os pódios Rafaela Ventura em 2º lugar na categoria pena, Evelyn Vitória que ficou em 3º no infantojuvenil 2 pela categoria pena e Jorge Reis ficou em 2º lugar no peso pluma com atletas até 64Kg e 3º lugar absoluto (todos os pesos).