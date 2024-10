Saúde de Magé no grupo técnico de regulação regional - Divulgação

Saúde de Magé no grupo técnico de regulação regionalDivulgação

Publicado 21/10/2024 21:53

Magé - Magé será representante do Grupo Técnico (GT) de Regulação da Metro 1. A decisão foi por votação no nono encontro e consolidada na 10ª Reunião da Câmara Técnica da Comissão Intergestores Regional (CIR) Metropolitana I, na última quinta (17).



O encontro também abordou sobre pactuações para a Baixada Fluminense, além de atualizações sobre o cenário da COVID-19 e arboviroses na região, e informes dados pelo COSEMS - Conselhos Municipais de Secretarias de Saúde.



Eliane Oliveira, coordenadora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde que representou Magé na reunião, detalhou o quanto é importante a ação e o funcionamento dos GTs.

“Existem várias especialidades e alguns eixos da regulação que a gente só consegue regular através do SER, que é o Sistema Estadual de Regulação. Então esse grupo técnico é para dar suporte às demandas que os municípios têm junto à regulação estadual. Assim como esse, existem outros ‘GTs’ em que outras cidades lideram”.



A região Metropolitana I localiza-se entre as regiões do Médio Paraíba, Centro Sul e Serrana. Representa 7,9% da área do estado e é composta por doze municípios de características bastante diversas entre si. Os municípios que compõem a região são: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Seropédica.