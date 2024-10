Magé voleibol busca o tetra em campeonato - Divulgação

Magé voleibol busca o tetra em campeonatoDivulgação

Publicado 23/10/2024 21:40

Magé - Magé é a cidade do Esporte. Mas não é só o futebol de Garrincha que tem exaltado o município, a equipe do Magé Voleibol conquistou seu espaço nos pódios das competições e está na luta pelo quarto título no Campeonato Municipal de Voleibol Masculino 2024, realizado em Petrópolis.



Adauto e Luiz Vinícius, mais conhecido como Gigante, e o oposto Chico são os maiores pontuadores do Magé Voleibol que disputa com outras seis equipes no dia 3 de novembro, mais um título da disputa que faz parte da centenária Liga Petropolitana.



Sempre positivo, o técnico Paulo Bruno Ferreira dos Santos aposta na base da equipe que já treina junto desde 2013.

Magé voleibol busca o tetra em campeonato Divulgação

“É gratificante levar o nome do nosso município ao topo sempre estando entre os melhores no Rio de Janeiro e até em outros estados. A nossa formação atual está há três anos conquistando inúmeros títulos. Somos tricampeões no campeonato petropolitano e também temos o bicampeonato estadual Master Categoria 30+ (2022 / 2023)”, relatou.



Ele também analisou os adversários e tem grandes expectativas:



“As quatro equipes finalistas da competição são de extrema capacidade técnica. No primeiro confronto, o Laginha FC / Terê Vôlei vai jogar contra a forte equipe da Prefeitura Municipal de Três Rios e a expectativa é de um grande jogo, a equipe de Laginha no último confronto levou a melhor vencendo por 2 sets a zero. A gente vai disputar a segunda semifinal contra o Carangola FC / Ita Serra. Somos os favoritos, porém na última rodada a equipe do Carangola se saiu melhor e ganhou a partida da fase de classificação por 2 a 1 jogando contra nossa equipe reserva, porque já estávamos classificados”.



O Magé Voleibol vai participar das finais do Campeonato no dia 3 de novembro (domingo) às 13h no Esporte Clube Magnólia, na Rua do Bingen, 1738 - Petrópolis.