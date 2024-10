Vacina antirrábica: Magé atingiu 45% da meta - Divulgação

Publicado 22/10/2024 19:52

Magé - A campanha do Dia D no último sábado conseguiu imunizar 5.525 animais, o que corresponde a fatia de 16,74% da meta anual de 33 mil cães e gatos vacinados contra a doença.



“Tivemos uma fase distrital e o Dia D. Estamos em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Defesa dos Animais para promover a vacinação dos animais de protetores e pessoas que têm muitos animais em casa”, descreveu Fabrício Menezes, coordenador da Campanha de Vacinação Antirrábica, pela Secretaria Municipal de Saúde, neste ano.



A Secretaria Municipal de Saúde apontou que 45,45% da meta do ano foi atingida, mas os esforços seguem para ampliar essa cobertura e agora a orientação é para os protetores de animais.

“Façam contato com a Secretaria de Agricultura [e Defesa dos Animais] para agendar o atendimento e vacinar todos os cães e gatos. Basta ligar para receber as orientações”, enfatiza Fabrício.



É proibida a distribuição de vacinas para garantir a conservação do imunizante e também a segurança do animal. A Secretaria de Agricultura atende presencialmente de segunda a sexta das 9h às 17h, na Av. Simão da Motta, ao lado do Correios, mas o protetor também pode fazer o agendamento por telefone (21) 2317-0220.