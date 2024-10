Prefeitura e Rural iniciam pesquisa sobre turismo em Magé - Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:31

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, juntamente com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), iniciaram o inventário das ofertas e potencialidades turísticas da cidade.

E visando a continuidade ao projeto, o Observatório de Turismo e Lazer da região turística Baixada Verde, vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura estão realizando a pesquisa de opinião pública sobre o turismo de Magé com o objetivo de conhecer a opinião dos moradores de Magé acerca das condições que sua cidade apresenta para o desenvolvimento do turismo, bem como as potencialidades do setor no município.

A pesquisa é voltada para pessoas que residem em Magé há pelo menos três anos e maiores de 18 anos. Para participar, basta acessar o formulário on-line disponibilizado no site oficial (https://mage.rj.gov.br).