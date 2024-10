Prefeitura de Magé e Rural começam inventário turístico da cidade - Gilson da Costa Junior/Divulgação

Publicado 24/10/2024 17:38

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, juntamente com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), iniciou neste mês, o inventário das ofertas e potencialidades do turismo rural e de natureza da cidade.



Para o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, o inventário direciona a cidade na criação de políticas públicas efetivas.



“O inventário turístico é uma ferramenta estratégica. Ele não apenas nos ajuda a entender melhor as potencialidades do nosso município, como também nos direciona a criar políticas públicas que atendam às demandas locais e incentivem o turismo sustentável. Com isso, geramos oportunidades de emprego, movimentamos a economia local e proporcionamos lazer e cultura de qualidade para os nossos cidadãos e turistas", afirmou.



Durante a semana do projeto, os alunos do curso de Turismo da UFRRJ, junto com a professora Isabela Fogaça, se dividiram em grupos para setores alimentício, rural e cultural, a fim de realizar pesquisas de cada setor.



“O inventário tem a finalidade de produzir um levantamento sobre a potencialidade turística da região, ou seja, a produção para compor a cadeia produtiva do turismo. Um roteiro turístico se forma a partir dos produtores que vão compor a cadeia, desde propriedades até artesãos. No final, iremos desenvolver o relatório sobre o que pode ser feito em cada propriedade”, explicou a professora Isabela Fogaça.



A estudante Ana Clara Vidal comemorou o início da pesquisa.

“Para nós estudantes é muito bom porque dessa forma estaremos colaborando com a cidade. E com as pesquisas, a população também conhecerá mais sobre os atrativos”, contou.



O secretário Bruno Lourenço finalizou, ressaltando a importância da união com a Universidade.



“A colaboração com a UFRRJ nos permitiu acessar uma metodologia rigorosa e uma visão técnica especializada, que são fundamentais para garantir que o inventário seja completo e eficiente. É uma grande conquista para Magé contar com essa parceria que qualifica ainda mais o nosso trabalho", ressaltou.