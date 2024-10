Saúde de Magé e Estado realizam capacitação de assistência farmacêutica - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:38

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde realizaram nesta terça-feira (29), a Capacitação da Assistência Farmacêutica, na Faetec em Magé. Cerca de 30 coordenadores e farmacêuticos dos Programas de Controle da Tuberculose da Região Metropolitana participaram da reunião.

A capacitação visa a abordagem dos fluxos de solicitações de medicamentos dos programas especializados. Além dos fluxos de descentralização de tratamento e fornecimento de medicamentos.

“Além de instruções e orientações sobre os sistemas utilizados no acompanhamento de pacientes e solicitações de medicamentos, foram abordados ainda os temas de tratamento de tuberculose ativa e tratamento de tuberculose latente, com foco na utilização dos medicamentos”, a coordenadora farmacêutica do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, Denise Simão.

Programa de Tuberculose de Magé

Em Magé, o Programa de Tuberculose atende cerca de 150 pacientes mensalmente com medicações entregues através do programa Remédio em Casa.

A cidade também possui um laboratório de diagnóstico, onde os resultados são entregues entre 24 a 48h.

Para receber o primeiro atendimento, o paciente deve procurar uma Unidade de Saúde mais próxima da sua residência.