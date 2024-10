Procon e Enel ajudam vítimas de falta de energia em Magé - Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:35

Magé - Após a forte ventania que deixou vários bairros de Magé sem energia, o Procon e a Enel se uniram em uma força-tarefa para atender as vítimas que enfrentam transtornos causados pela falta de eletricidade. A parceria tem como objetivo atender e orientar os consumidores prejudicados, além de acelerar a recuperação dos serviços essenciais.



As rajadas de vento, que chegaram a 50 km/h, danificaram a rede elétrica em várias regiões, resultando em quedas de energia que afetaram residências, comércios, hospitais e escolas. Desde então, muitos de moradores têm procurado o Procon para relatar perdas de alimentos e medicamentos, danos a eletrodomésticos e prejuízos no funcionamento de empresas locais.



O diretor geral do Procon de Magé, Victor Figueiredo, destacou a importância de unir esforços para minimizar os prejuízos à população.

“A falta de energia traz um impacto direto para os consumidores, especialmente em situações de longa duração. Essa parceria com a Enel permite que possamos atuar de forma rápida e transparente, oferecendo o suporte que as pessoas precisam nesse momento delicado”, disse.



Ressarcimento e Compensação



Segundo as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, os usuários que tiveram prejuízos materiais devido à interrupção do serviço têm direito a ressarcimento. Os consumidores que tiveram eletrodomésticos danificados pela oscilação de energia, por exemplo, podem solicitar a análise e eventual indenização por parte da concessionária.



A empreendedora Simone de Paula Luzes, de Piabetá, estava se preparando para entregar mil salgados para uma festa já com contrato assinado. Resultado: todos os camarões que iam nos salgados estragaram, juntos com os outros que continham carne moída, presunto e outros alimentos perecíveis.

“Tive um prejuízo imenso. Fora isso, foram quatro dias dormindo num calor insuportável e com muito mosquito. Situação caótica”, desabafou Simone.



Para muitas pessoas, a interrupção do serviço causou não apenas transtornos, mas também prejuízos financeiros. O comerciante João Mendes, proprietário de uma pequena mercearia no bairro Novo Horizonte, explica que ficou sem energia por mais de quatro dias, o que comprometeu parte de seus produtos.

“Tive que descartar vários itens, como iogurtes e carnes, e isso representa um grande prejuízo para o meu negócio. Além disso, os clientes ficaram sem atendimento e perdemos vendas,” relatou João.



Ele procurou o Procon e a Enel para registrar seu caso e buscar compensação pelos prejuízos.

“Espero que considerem nosso lado, porque ficamos desamparados e arcar com tudo sozinho é muito difícil. Foi prejuízo e muita dor de cabeça,” concluiu.



Orientações aos Consumidores



O Procon orienta que todos os consumidores que tiveram prejuízos registrem seus casos.

“É importante que os usuários guardem notas fiscais, fotografem os produtos danificados e, se possível, registrem boletins de ocorrência para garantir seus direitos”, explicou o diretor do Procon. A recomendação é que os consumidores também façam o registro de interrupção de serviço diretamente nos canais de atendimento da Enel.



Em caso de dúvidas, a população pode buscar mais informações diretamente nos postos de atendimento emergenciais do Procon e da Enel. As autoridades reforçam que o esforço conjunto visa garantir que todos os consumidores afetados recebam o suporte necessário até a normalização completa dos serviços.



A força-tarefa do Procon e da Enel representa uma resposta coordenada para mitigar os efeitos da interrupção de energia em Magé. Com a mobilização de equipes de atendimento e técnicos em campo, o objetivo é restaurar o serviço de forma segura e compensar adequadamente as perdas dos consumidores.



A Prefeitura de Magé destacou a importância da união entre instituições para enfrentar situações de emergência e afirmou que seguirá monitorando o processo para que todas as medidas necessárias sejam tomadas.



Endereços:

Prefeitura de Magé - Térreo

Piabetá: Rodoviária localizado no Espaço Governo + Amor por Você

Segunda à sexta de 9h às 17h.

As reclamações podem ser realizadas por nosso e-mail institucional.

Procon@mage.rj.gov.br